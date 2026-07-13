Minori: per due europei su tre servono norme per la sicurezza online

La maggioranza degli europei chiede all’Ue di tutelare la sicurezza online dei minori, con restrizioni all’accesso alle piattaforme sociale. I principali rischi che preoccupano gli intervistati nel sondaggio pubblicato oggi dall’Eurobarometro della Commissione europea sono il cyberbullismo, le molestie, l’esposizione a contenuti dannosi, l’adescamento online e l’uso improprio dei dati personali. Sei su dieci, inoltre, ritengono che le piattaforme siano progettate per causare dipendenza.

Il sondaggio

Quasi due europei su tre chiedono all’Ue di introdurre regole che limitino l’accesso dei minori ai social media in base all’età, mentre il cyberbullismo si conferma il principale rischio percepito per i bambini online. È quanto emerge dall’Eurobarometro Flash pubblicato oggi dalla Commissione europea sulle priorità dei cittadini dell’Ue. Il sondaggio si è svolto online dal 19 al 24 giugno 2026 e ha riguardato 25.904 cittadini dell’Ue in tutti i 27 Stati membri.

Le misure

Secondo il sondaggio, il 63% degli intervistati è favorevole a norme europee che restringano l’accesso dei minori alle piattaforme social. Il 36% sostiene un divieto al di sotto di una determinata età, mentre il 27% preferisce un accesso posticipato. Solo il 13% ritiene che la tutela debba essere affidata esclusivamente a genitori e scuole senza ulteriori interventi dell’Ue.

I rischi principali

Tra i rischi online che destano maggiore preoccupazione figurano il cyberbullismo e le molestie (71%), seguiti dall’adescamento online e dallo sfruttamento sessuale (70%), dall’esposizione a contenuti dannosi come violenza, autolesionismo o estremismo (69%), dall’uso improprio dei dati personali dei minori (69%) e dal reclutamento dei bambini per attività illegali (64%).

Il design delle piattaforme

Il 60% degli intervistati indica inoltre come problema il design delle piattaforme, progettate per creare dipendenza.

Fonte Ansa