Il ministro degli esteri israeliano Cohen in visita a Kiev: riaprirà l’ambasciata

Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen è arrivato a Kiev dove vedrà il presidente Volodomyr Zelensky. E’ la prima volta che un esponente israeliano arriva in Ucraina dall’invasione russa del Paese.

Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen – secondo un portavoce – annuncerà il ritorno dell’ambasciata israeliana in Ucraina per attività continue a Kiev. Cohen, secondo il ministero degli Esteri, dovrebbe vedere anche il suo omologo Dmytro Kuleba. Oltre a Kiev, Cohen andrà anche a Bucha e Babi Yar.

“Sono arrivato oggi per la prima visita di un ministro israeliano a Kiev dallo scoppio dei combattimenti. Nell’ultimo anno – ha detto Cohen – Israele si è schierato a fianco del popolo ucraino e della parte dell’Ucraina. Oggi sventoleremo la bandiera israeliana presso l’ambasciata israeliana a Kiev, che tornerà ad attività continue al fine di rafforzare le relazioni tra i Paesi”.

I arrived in Kyiv this morning, for the first visit of an Israeli minister to Ukraine since the beginning of the war.

During my meeting with President Zelensky and Foreign Minister Kuleba, we will discuss the reopening of the Israeli embassy in Kiev, >> pic.twitter.com/WK27EqGtZU

