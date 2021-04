Aveva abbandonato le scene musicali più di dieci anni fa, lasciando in eredità mezzo secolo di musica. Milva, la “Rossa” della canzone italiana, se ne è andata in modo discreto, a 82 anni, nell’affetto dei suoi familiari e nella sua casa di Milano. Un saluto senza clamori, come lo era stato il suo addio alle scene. Un’eredità che però parla nella lingua universale della musica. Dai suoi 173 album alle sue apparizioni come artista teatrale sui più importanti palcoscenici del mondo, dalle sue quindici volte a Sanremo al ruolo di interprete per alcuni dei più grandi compositori e registi contemporanei. Amata, artisticamente, da Astor Piazzolla come da Giorgio Strehler.

Nel 2010, il commosso e immancabilmente elegante saluto alle scene: “Ho deciso di mettere un punto fermo alla mia carriera che credo grande e unica, non solo come cantante ma come attrice ed esecutrice musicale e teatrale”.

