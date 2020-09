Usa: atterraggio di emergenza per il volo di Mike Pence

Momenti di paura a bordo dell’Air Force Two, il Boeing su cui viaggia Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti. Di ritorno a Washington dal New Hampshire, l’aereo subito dopo il decollo è dovuto di nuovo atterrare in emergenza al Manchester-Boston Regional Airport. Secondo le notizie riportate dalla Cnn, c’è stato un impatto con alcuni uccelli che hanno provocato un danno ai motori.

Spavento per Mike Pence

A bordo il vicepresidente degli Usa. Nessuno è rimasto ferito. Pence era in New Hampshire per la campagna elettorale e si è imbarcato su un aereo cargo per tornare nella capitale.

Intanto continua la campagna elettorale per le prossime presidenziali

Cindy McCain, la vedova del senatore repubblicano ed ex candidato alla Casa Bianca John McCain, ha dato il suo endorsement al democratico Joe Biden. “Siamo repubblicani – ha detto la donna – ma prima di tutto siamo americani, e Biden è l’unico candidato che lotta per i valori della nostra nazione“. Il senatore McCain, morto per un tumore, nel partito repubblicano era uno dei più espliciiti critici del presidente Donald Trump ed un amico di vecchia data del democratico Biden.

