Migranti e rifugiati, Leone XIV: “Tutela piena e immediata dei diritti umani”

Nel messaggio per la 112ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, Leone XIV richiama l’attenzione sulla condizione dei minori coinvolti nei fenomeni migratori. Al centro del suo appello vi è il principio del superiore interesse del minore, insieme alla necessità di garantire protezione, dignità e tutela dei diritti. Il Papa sollecita inoltre un cambio di prospettiva, ponendo la persona al centro delle politiche migratorie e scongiurando i traumi della separazione familiare.

Il messaggio

Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato “il principio del superiore interesse del minore”, dice Leone XIV nel Messaggio per la 112ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (27 settembre). Le istituzioni devono “mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e”, afferma il Papa: “ciò comporta l’adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente un cambio di prospettiva: occorre spostare l’asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani”

Fonte Ansa