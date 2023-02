Michel: “La Ue è unita, sosterremo l’Ucraina fino alla vittoria”

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha rilasciato un’intervista a Il Foglio per il primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina. Michel richiama l’unità della UE dinanzi alla Russia considerata dai 27 “un pericolo esistenziale per l’Europa democratica”.

L’Ue non tornerà al business as usual con l’Ucraina, ma la sosterrà “fino alla vittoria”. E’ quanto afferma in una intervista a Il Foglio il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, a un anno dall’inizio della guerra. “Ci aspettavamo un attacco dalla Russia da un giorno all’altro – ricorda – La mia reazione? Lo choc, quando Zelensky mi disse che l’intero territorio ucraino era stato bombardato, con un’invasione massiccia di terra da est e da sud. Penso che l’unità dell’Ue si spieghi prima di tutto con un’intima convinzione di ciascuno dei 27 leader: è che l’attacco sferrato dalla Russia, soprattutto se l’avessimo lasciata fare, rappresentava un pericolo esistenziale per l’Europa democratica”.

Si va verso l’approvazione del decimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia: “Nell’ultimo anno abbiamo preso tutti e 27 decisioni storiche. In particolare nove, e presto dieci pacchetti di sanzioni adottati all’unanimità”. Altra decisione storica “consegnare armi come Ue all’Ucraina, il vero inizio dell’Europa della difesa”. Oggi all’Ucraina Michel dice: “Vi accompagneremo nel vostro cammino che deve condurre all’adesione all’Ue”. Lo status di candidato è un modo di sostenere anche la Moldavia, che sta subendo “un’enorme pressione. L’Europa intera sarà presente a Chisinau il primo giugno per il secondo vertice che riunirà 50 capi di stato o di governo della Comunità politica europea”.

Today is a dark anniversary. For Ukraine. For Europe. And for the world.

For one year, Russia has waged war against Ukraine.

And for one year, Ukraine has fought back with courage.

A free and independent Ukraine is a free and independent Europe. Ukraine will prevail. pic.twitter.com/IHE46qiwT4

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2023