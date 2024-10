Michel: “La Cina adatti il suo comportamento nelle dispute commerciali”

"La Cina deve adattare il suo comportamento" per risolvere la disputa tariffaria con l'Ue" ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel dopo i colloqui con il premier cinese Li Qiang a margine del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) in Laos

Michel: “Cina datti suo comportamento’ su dispute commerciali”

La Cina deve “adattare il suo comportamento” per risolvere la disputa tariffaria con l’Ue, ha affermato oggi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel avvertendo dei pericoli di una disputa che potrebbe trasformarsi in una vera e propria guerra commerciale. “Contiamo sulla Cina affinché adatti il suo comportamento e capisca che dobbiamo riequilibrare le relazioni economiche per una maggiore equità, una concorrenza leale e un campo di gioco più equo”, ha detto Michel dopo i colloqui con il premier cinese Li Qiang a margine del vertice dell’Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) in Laos.

“Attacchi a missioni di pace Onu sono inaccettabili”

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha condannato gli attacchi alle operazioni di pace delle Nazioni Unite, dopo che i peacekeeper dell’Unifil hanno dichiarato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sul loro quartier generale nel Libano meridionale. “Un attacco contro una missione di pace delle Nazioni Unite è irresponsabile e non è accettabile, ed è per questo che invitiamo Israele e tutte le parti a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale”, ha detto Michel a margine del vertice dell’Associazione delle nazioni del Sudest asiatico (Asean) in Laos.

Asean, nel documento finale intesa per condivisione digitale

L’India condividerà con le dieci nazioni Asean le conoscenze sulle infrastrutture pubbliche digitali ed esplorerà la possibilità di collaborazioni nei settori dell’istruzione, della salute, dell’agricoltura e dei cambiamenti climatici: è uno degli impegni contenuti nel documento condiviso reso noto alla conclusione del 21esimo summit India-Asean, che prevede il rafforzamento della partnership strategica comprensiva per la pace, stabilità e prosperità nella regione. Oltre a partecipare al summit, il premier Narendra Modi ha incontrato separatamente l’omologo giapponese Shigeru Ishiba, quello neozelandese Christopher Luxon e ha avuto interazioni con l’australiano Anthony Albanese, il malese Anwar Ibrahim, col presidente del Consiglio d’Europa Charles Michel e con quello delle Filippine Bongbong Marcos.

Fonte: Ansa