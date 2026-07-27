Meteo, torna la morsa dell’anticiclone: in arrivo una nuova ondata di caldo

La nuova settimana si aprirà con condizioni meteorologiche ancora variabili, caratterizzate da alcuni temporali al Sud e da una residua instabilità che interesserà soprattutto le aree interne e la Sicilia. Ma si tratterà di una fase transitoria: l’anticiclone subtropicale tornerà infatti a rafforzarsi, estendendosi progressivamente su gran parte dell’Italia. Nei prossimi giorni il caldo aumenterà sensibilmente, fino a raggiungere valori eccezionali in diverse regioni del Centro-Nord.

Le previsioni

La nuova settimana porterà con sé importanti novità sul fronte meteorologico. Si passerà infatti da un avvio caratterizzato da alcuni temporali al Sud alla decisa rimonta dell’anticiclone subtropicale, pronto a espandersi nuovamente su tutto il bacino del Mediterraneo. Come anticipato, l’inizio della settimana sarà ancora influenzato da una residua instabilità. Nella giornata di oggi i fenomeni interesseranno soprattutto alcune aree del Sud, per effetto del fronte perturbato. Nel corso del pomeriggio potranno così svilupparsi temporali, localmente anche intensi, sulle zone interne della Basilicata e sui rilievi della Puglia. Sul resto del Paese, invece, prevarrà il bel tempo, accompagnato da un graduale aumento delle temperature. Vortice d’aria fresca sulla Sicilia.

I prossimi giorni

Particolare attenzione andrà riservata alla giornata di martedì 28. Mentre l’anticiclone subtropicale continuerà a rafforzarsi, un piccolo ma insidioso vortice di aria fresca in quota raggiungerà la Sicilia, favorendo condizioni di marcata instabilità. Sull’isola potranno svilupparsi rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Sul resto d’Italia, invece, il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con il caldo destinato a intensificarsi. Ultimi temporali, poi anticiclone sub-tropicale su tutto il Paese. Intorno alla metà della settimana, nella giornata di Mercoledì29, qualche residuo temporale potrà ancora interessare la Sicilia e i settori alpini di confine. Altrove il quadro meteorologico resterà stabile, con temperature destinate a portarsi ben oltre le medie climatiche del periodo. Sarà il preludio a una seconda parte della settimana dominata dall’anticiclone subtropicale, che garantirà condizioni di tempo stabile, soleggiato e via via sempre più caldo. Entro la fine della settimana le temperature potranno raggiungere punte di 40-41°C su molte aree del Centro-Nord, mentre gli unici disturbi saranno rappresentati dai consueti annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi.

Fonte Ansa