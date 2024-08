Meteo: temperature record in arrivo

Nelle prossime ore è in arrivo un caldo record. L’anticiclone africano Caronte è tornato a farsi sentire e sta portando temperature molto alte su tutta la penisola. Al sud la temperatura raggiungerà picchi di 41 – 42 gradi.

Il caldo record

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo estremo, con valori da record nei prossimi giorni. Dopo una breve tregua nello scorso weekend, l’anticiclone africano Caronte è tornato più forte che mai, pronto a scatenare temperature altissime su tutto il Bel Paese. Sarà da domani, invece, che assisteremo a una vera e propria escalation termica, che ci condurrà verso un weekend infuocato.

I picchi

Il termometro raggiungerà picchi impressionanti: 41-42°C al Sud, con la Sicilia in prima linea, mentre il Centro si attesterà sui 38-39°C. Anche la Valle Padana non sarà risparmiata, con temperature che oscilleranno tra i 37 e i 38°C. Anche in vista del secondo fine settimana del mese (10-11 agosto), si prevedono temperature folli, con picchi fino a 42-43°C all’estremo Sud, e valori prossimi ai 40°C anche al Nord. Saranno probabilmente i giorni più torridi dell’estate 2024.Ma non è solo il caldo diurno a preoccupare. Le notti si preannunciano tropicali, con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 20°C, trasformando il sonno in una vera e propria sfida.

Lo scenario

L’afa, inoltre, aumenterà giorno dopo giorno, rendendo l’aria sempre più pesante e irrespirabile. Questo scenario meteo estremo sarà una manna dal cielo per i vacanzieri al mare o in montagna. Tuttavia, per chi sarà costretto a rimanere in città per lavoro, si prospettano giorni di vera e propria sofferenza. E non c’è tregua all’orizzonte: secondo le previsioni, questa ondata di caldo potrebbe persistere almeno fino a Ferragosto. Caronte, con il suo carico d’aria rovente proveniente direttamente dal Sahara, sembra dunque determinato a lasciare il segno su questa estate 2024. Gli amanti del fresco dovranno armarsi di tanta pazienza e inventiva per affrontare questa ennesima ondata di caldo estremo.

Fonte: Ansa