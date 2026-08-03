Meteo, picco di caldo in arrivo: temperature massime fino a 41 gradi

L’Italia si prepara ad affrontare la fase più rovente dell’estate con l’arrivo del picco della quarta ondata di calore. Tra domani e dopodomani l’anticiclone africano raggiungerà la massima intensità, spingendo le temperature fino a 41°C nelle aree interne. Il caldo oppressivo e l’elevato tasso di umidità garantiranno un forte disagio bioclimatico anche di notte, con minime che non scenderanno sotto i 25-26°C almeno fino all’inizio del prossimo weekend.

Le previsioni

Il peggio del grande caldo deve ancora venire. Se i giorni scorsi sono stati infuocati, in settimana alzerà ancora di più l’asticella del termometro, portando a compimento la quarta ondata di calore della stagione. I modelli meteo parlano chiaro: siamo alla vigilia del picco assoluto, con punte roventi che toccheranno i 41°C su diverse regioni italiane. Tra afa opprimente anche di notte e temperature record di giorno, la Penisola si prepara a giorni di fuoco. Già da oggi il termometro farà registrare valori molto elevati, con punte di 38-39°C soprattutto in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia e Campania.

Le città più calde

Tra le città più roventi figurano Bologna, Ferrara, Firenze, Roma, Foggia e Benevento, dove il caldo sarà particolarmente intenso. Il culmine dell’ondata di calore è previsto tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto, quando l’anticiclone africano raggiungerà la sua massima intensità. In questo periodo le temperature potranno toccare i 40°C in diverse zone del Centro e del Nord Italia, mentre nelle aree interne della Sardegna non si escludono picchi fino a 41°C. Oltre ai valori estremi, sarà l’afa a rendere ancora più pesante il clima: l’elevato tasso di umidità aumenterà sensibilmente il disagio bioclimatico, facendo percepire temperature ancora superiori a quelle effettivamente registrate. Il caldo non concederà tregua nemmeno dopo il tramonto. Le temperature minime resteranno infatti molto elevate, con valori che in molte località non scenderanno sotto i 25-26°C, dando origine a nuove notti in tipico stile super tropicale e rendendo difficile il riposo. Queste condizioni di gran caldo, di forte afa e di elevato disagio continueranno ad accompagnare gran parte della Penisola almeno fino alle porte del prossimo weekend.

Fonte Ansa