Meteo: picco di caldo in arrivo nel weekend

Le temperature previste per il fine settimana sono in netto aumento e, in alcune aree, i termometri raggiungeranno i 38 gradi. A Roma e a Firenze saranno raggiunti i 35 gradi ma, l’aria afosa, costituirà l’elemento preponderante.

Il caldo in arrivo

Fine settimana rovente: è sostanzialmente confermato il picco di caldo per sabato e domenica, anche se non mancheranno dei temporali su alcune regioni. È dunque servita l’ennesima avanzata di un promontorio del più vasto anticiclone africano che si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo centro-occidentale (dopo la fase un po’ più fresca degli ultimi giorni), dando così il via ad una nuova ondata di calore. Nel dettaglio si tratterà di massa d’aria rovente di origine subtropicale (interno del deserto del Sahara), che provocherà un sensibile aumento delle temperature su tutte le regioni. L’anticiclone africano, figura chiave di questa ennesima Estate rovente, tornerà tuttavia a dominare la scena un po’ su tutte le regioni.

Le temperature

A cavallo del weekend, questo potente sistema di alta pressione di origine sahariana riporterà infatti il caldo intenso su tutto il territorio nazionale, in maniera piuttosto marcata sulle Isole maggiori e sulle regioni del Centro: la Sardegna sarà la regione più calda, con i termometri che raggiungeranno la soglia critica dei 38°C. Al Centro, città come Roma e Firenze registreranno temperature prossime quanto meno ai 35°C, ma sarà l’aria particolarmente afosa l’elemento più difficile da sopportare. Il tutto condito da un tasso d’umidità via via sempre più elevato, che aumenterà la sensazione d’afa, specialmente nelle ore pomeridiane e serali quando il caldo risulterà insopportabile (soprattutto nelle grandi città). Il Nord, sebbene con temperature leggermente più basse, non sarà certamente esente da questa ondata di calore. Milano, Trieste, Bologna e Ferrara saranno tra le città che soffriranno di più, con picchi di 32/34°C. Anche se questi valori sono inferiori rispetto a quelli attesi al Sud e Sulle Isole, il caldo sarà dunque molto intenso anche sulle regioni settentrionali, dove sarà tra l’altro accompagnato da un’afa che renderà l’atmosfera opprimente.

La perturbazione atlantica

C’è un altro aspetto da tenere in considerazione per il fine settimana: la forte calura aumenterà il rischio di forti temporali a causa anche dell’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Stando agli ultimi aggiornamenti le zone maggiormente a rischio, sia Sabato 24, sia Domenica 25 Agosto, saranno le Alpi, specie quelle di confine e le zone ad esse limitrofe. Poco da segnalare invece sul resto del Paese dove tutto il weekend sarà all’insegna del sole, con temperature ben oltre la norma.

Fonte: Ansa