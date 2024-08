Meteo: nuovo picco di calore in arrivo

L’Italia, da diversi giorni, è lambita dall’anticiclone africano “Caronte”, il quale sta portando un forte caldo su tutta la penisola. Nelle prossime 24 – 48 ore verrà raggiunto un nuovo picco delle temperature ma, da sabato, è previsto un calo di pressione che porterà alcune precipitazioni sui rilievi.

L’anticiclone africano “Caronte”

Da diversi giorni, forse troppi, l’Italia è sotto l’influenza di un potentissimo anticiclone africano soprannominato “Caronte”, che sta dispensando caldo estremo e afa su tutto il Paese. Questa situazione sta mettendo a dura prova la resistenza degli amanti delle giornate miti e gradevoli, tipiche di un’estate mediterranea ormai perduta.

Le prossime ore

Le prospettive nell’immediato futuro non sono rassicuranti: nelle prossime 24-48 ore si raggiungeranno i picchi di questa ennesima ondata di calore africana. Tuttavia, si intravede una data per un possibile cambiamento. La nostra attenzione si concentra sul prossimo fine settimana. Già da sabato 17 un calo della pressione favorirà una maggiore attività temporalesca su tutti i rilievi, con qualche temporaneo sconfinamento nelle zone dell’alta Valle Padana e nelle pianure limitrofe dell’Appennino centrale.

Le previsioni per domenica

Domenica 18 si prospetta, invece, come una giornata caratterizzata da temporali più diffusi al Nord e al Centro, accompagnati da un generale aumento della ventilazione e un importante ricambio dell’aria. Di conseguenza, assisteremo a un ritorno a temperature decisamente più miti rispetto alla canicola di questi giorni. Resta tuttavia qualche incertezza, data la distanza temporale in sede previsionale, soprattutto riguardo all’evoluzione che seguirà questo ipotetico cambiamento. Nei prossimi aggiornamenti cercheremo di capire se questo mutamento sarà da considerarsi come un primo vero segnale di una successiva rottura stagionale, oppure se si tratterà solo del classico break più fresco e temporalesco, in attesa di un ritorno del grande caldo.

Fonte: Ansa