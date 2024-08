Meteo: in arrivo un picco di caldo estremo

Tra oggi e domani, le temperature, raggiungeranno i 40 gradi in diverse aree del Paese

La penisola italiana, in questi giorni, è lambita da una forte ondata di caldo africano. L’anticiclone Caronte ha progressivamente ripreso vigore e, tra oggi e domani, le temperature massime, raggiungeranno il loro apice.

L’ondata di caldo

In questi giorni raggiungeremo il picco di calore di questa ennesima ondata di caldo africano. L’Italia si trova attualmente nel bel mezzo di un’intensa ondata di caldo, con l’anticiclone Caronte che ha ripreso vigore dopo una breve pausa, portando temperature estremamente elevate su gran parte del Paese. Questa fase, che potrebbe rivelarsi la più rovente dell’estate, raggiungerà il suo apice proprio tra oggi e la metà della prossima settimana, quando Caronte si espanderà fino a toccare molte aree dell’Europa orientale.

Le temperature estreme

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno tra le aree più colpite. Tra oggi e domani, le temperature potrebbero raggiungere picchi di 40°C a Firenze, con 39°C previsti a Prato, Pistoia, e Oristano. Anche il Nord Italia sperimenterà un caldo intenso, con 39°C attesi a Trento e 38°C in molte località del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Al Sud Italia, sebbene le temperature siano previste leggermente più basse, rimarranno comunque superiori alla media stagionale. Tuttavia, oltre al caldo, sarà anche l’afa a dominare la scena climatica, aumentando la sensazione di calore durante il giorno e mantenendo temperature elevate durante la notte, con valori che non scenderanno sotto i 24/25°C. Ciò comporterà notti tropicali e difficili da affrontare, trasformando i nostri letti in veri e propri sudari.

Ferragosto

A partire da giovedì 15, giorno di Ferragosto, la bolla d’aria calda si sposterà progressivamente verso il Sud Italia. Questo comporterà un lieve calo delle temperature al Nord, soprattutto durante le ore notturne, mentre le regioni meridionali, in particolare la Sicilia, continueranno a registrare temperature estreme con picchi che potrebbero superare i 41/42°C nelle zone interne.

Gli orizzonti futuri

Fino al 17/18 agosto non sono previsti cambiamenti significativi delle condizioni meteo. Tuttavia, si osservano segnali di un possibile cambiamento verso la fine del mese. L’Atlantico potrebbe tentare di spingere verso le sue terre d’origine il rovente Caronte, ma l’evoluzione di questa situazione è ancora incerta.

Fonte: Ansa