Mercati agroalimentari: il quadro iniziale di prezzi in vista dell’autunno

Con il rientro dalle vacanze e la riapertura delle scuole si riaccende la domanda nei mercati agroalimentari italiani. Il report de La Borsa della Spesa, sviluppato da Bmti e Italmercati con Consumerismo No Profit, evidenzia un quadro dinamico per i listini. L’inizio dell’autunno porta ottime occasioni per l’uva da tavola e il pesce spada, entrambi in calo, mentre ortaggi estivi come le melanzane vedono salire i prezzi per la fine della produzione all’aria aperta. Stabili carni bianche e rosse.

Le rilevazioni

Torna a muoversi la domanda nei mercati con il rientro dalle vacanze e l’inizio della scuola. A segnalare il trend è La Borsa della Spesa di Borsa merci telematica italiana (Bmti) e Italmercati, con il supporto di Consumerismo No Profit. Con il report è evidenziato che nel comparto frutticolo, procede ancora positivamente la campagna dell’uva da tavola con un’offerta ricca e prezzi in calo dell’1,7% rispetto alla settimana precedente. In particolare, La Vittoria si avvia alla conclusione a 1,40-1,50 euro/kg, lasciando spazio alla varietà Italia, su prezzi analoghi. La varietà Pizzutello, molto richiesto al Centro Italia, si mantiene intorno a 2,00-2,50 euro/kg; l’uva senza semi, pur in calo rispetto ai periodi di minore offerta, resta la più apprezzata a 3,00-3,50 euro/kg.

Frutta e ortaggi

I fichi d’India siciliani sono invece disponibili con la varietà di calibri: quelli piccoli si trovano tra 1,00 e 1,20 euro/kg, mentre il prodotto più grande va da 1,30 fino a 2,20-2,50 euro/kg. I meloni gialli invernali raccolgono la domanda lasciata libera dai meloni retati ormai esauriti, con prezzi convenienti tra 0,60 e 0,80 euro/kg. Sul fronte degli ortaggi i cavoli cappucci sono disponibili a prezzi accessibili, mediamente tra 0,80 e 1,00 euro/kg. Le melanzane, invece, “hanno chiuso un’ottima stagione”; la produzione è ancora abbondante ma i prezzi iniziano a salire, verso 1,70-1,80 euro/kg, con l’avvicinarsi della fine del ciclo in piena aria. Il sedano si mantiene stabile intorno a 1,90 euro/kg.

Il comparto ittico

Nel comparto ittico, le lampughe confermano la piena stagione con prezzi regolari e buona disponibilità dai versanti tirrenico e siciliano, tra 7,00 e 8,00 euro/kg. Il pesce spada continua a scendere, segnando un calo del 4,5% rispetto alla settimana precedente e portandosi sotto i 16,00 euro/kg. Nel settore carni i prezzi del quarto posteriore di vitellone hanno mostrato maggiore stabilità, confermandosi tra 10,09 e 10,49 euro/kg. Restano stabili i prezzi all’ingrosso del petto di pollo e della fesa di tacchino, rispettivamente tra 8,20 e 8,60 euro/kg e tra 9,30 e 9,70 euro/kg.

Fonte Ansa