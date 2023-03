Meloni al Raisina Dialogue: “L’Italia condivide la sfida del G20 nel trovare soluzioni globali”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è a Nuova Delhi. Questa mattina, dopo la visita al Memoriale del Mahatma Gandhi, il Presidente ha incontrato il Primo Ministro dell’India, Narendra Modi, alla Hyderabad House, con cui ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Nel pomeriggio, è intervenuta alla conferenza Raisina Dialogue.

Meloni: “La collina di Raisine ricorda il Campidoglio”

“L’Italia condivide la sfida del G20 nel trovare soluzioni globali. Il nome di Raisina, le colline qui vicine, mi ricordano il Campidoglio, da dove si emanava una direzione, una linea verso differenti culture, verso province lontane lontane”. Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, aprendo il suo intervento ai Raisina Dialogue 2023.

Meloni: “Italia ha radici europee e guarda al Mediterraneo”

“L’Italia è profondamente europea, le nostre radici sono europee, poi l’ambiente naturale in cui si sono mosse le rotte classiche ebraiche e cristiane sono nel Mediterraneo. Come l’India, l’Italia ha il fattore pensinsulare: da secoli le nostre rotte marittime hanno guardato al Mediterraneo con cui costruiamo relazioni vantaggiose”. Lo afferma la premier, Giorgia Meloni, intervenendo ai Raisina Dialogue 2023.

“Italia vuole essere ponte tra Africa e Ue per l’energia”

“Nei primi mesi del mio mandato ho dato priorità a sviluppare partnership paritarie sull’energia: l’Italia lavora per essere il ponte tra Mediterraneo, Africa ed Europa”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Raisina Dialogue a Nuova Delhi, sottolineando che “i paesi produttori dovrebbero trovare vantaggi dalle loro risorse”.

Italia-India: accordi e impegni dell’incontro tra Modi e Meloni

Elevazione dei legami bilaterali a partnership strategica; adesione dell’Italia all’Indo-Pacifica Oceans Initiative fondata sui pilastri della cooperazione sulla scienza, tecnologia e istituzioni universitarie; dichiarazione di intenti sull’emigrazione e la mobilità; annuncio dell’avvio del programma India-Italy start-up Bridge; impegno alla firma di due accordi (MoU), uno tra l’Università Rabindra Bharti di Kolkata e il Consolato generale di Kolkata, l’altro tra l’indiano Moraraji Desai Institute of Yoga, del ministero dell’Ayush, istutuito per la rivalutazione delle antiche pratiche di benessere e la scuola italiana Sarva Yoga. Sono questi, informa il governo indiano con un comunicato del Ministero degli Esteri, i risultati della visita della premier Meloni in India.

New Delhi G20 Economia: Russia e Cina non firmano la dichiarazione sull’Ucraina

La Cina si è unita alla Russia nel rifiuto di firmare la dichiarazione dei ministri degli Esteri, riuniti al G20 in India, che chiede a Mosca di cessare le ostilità in Ucraina. I due Paesi sono stati gli unici membri del G20 a non approvare la dichiarazione che chiedeva il “ritiro completo e incondizionato della Russia dal territorio dell’Ucraina”.

Il ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, padrone di casa del summit, conferma che non ci sarà una dichiarazione congiunta del G20 a causa delle divisioni sull’Ucraina

Fonte: Ansa