La presidente di Fratelli d’Italia e premier Giorgia Meloni è arrivata a Montecitorio per lo scambio di auguri di Natale con i suoi parlamentari (oltre che ministri, per quelli che hanno il doppio ruolo) che si tiene nell’aula dei gruppi a Montecitorio. In Aula nel frattempo è in corso la discussione sulla manovra finanziaria.

Meloni in partenza per l’Iraq: “Onore a militari italiani”

“Io sono in partenza stasera per l’Iraq”. Così la presidente di Fratelli d’Italia e premier Giorgia Meloni ai parlamentari che ha incontrato per lo scambio degli auguri, secondo quanto si apprende. Quindi ha ricordato che “in Iraq i militari italiani guidano il comando della missione Nato. Ci sono 4-5 ministri in partenza per altre destinazioni per dare un gesto simbolico. È un segnale importante da dare ai nostri uomini e donne che sicuramente si sacrificano più di noi”.

Manovra, Meloni: “Si dovrà migliorare ma nessuna catastrofe”

“Mi pare che tra mille difficoltà, anche di rodaggio, con giorni complessi per la legge di bilancio e nonostante tutto quello che si può e dovrà migliorare, si può dire che rispetto a chi auspicava e prefigurava la partenza della nostra maggioranza e governo come una catastrofe, tutto il racconto fatto contro di noi sta tornando indietro come un boomerang“. Così secondo quanto si apprende, la presidente di Fratelli d’Italia e premier Giorgia Meloni sulla Manovra ai suoi parlamentari che ha incontrato per lo scambio degli auguri.

Fonte: Ansa