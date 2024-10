Meloni ai nonni: “Rendono le nostre vite migliori”

"In questa ricorrenza voglio dire ancora una volta grazie a nonno Gianni, siciliano tutto d'un pezzo, e a nonna Maria, romana, tanto piccola e tanto forte": così la premier Meloni nella festa dei nonni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha postato un messaggio di auguri a tutti i nonni nel giorno della festa a loro dedicata e un ringraziamento speciale ai suoi stessi nonni, Gianni e Maria: “Grazie per avermi insegnato molto di quello che so” ha scritto la premier.

Meloni, buona festa dei nonni, pilastri delle nostre vite

“I nonni rappresentano un pilastro fondamentale nelle nostre vite: sono custodi di tradizioni, saggezza e amore incondizionato. Insegnano l’importanza dei valori e regalano momenti preziosi che ci accompagnano per sempre”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “In questa ricorrenza voglio dire ancora una volta grazie a nonno Gianni, siciliano tutto d’un pezzo, e a nonna Maria, romana, tanto piccola e tanto forte. Grazie per avermi insegnato molto di quello che so. Buona festa dei nonni, che con amore e abnegazione rendono le nostre vite migliori!”.

Fonte: Ansa