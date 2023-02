“L’agroalimentare è un pilastro del sistema Italia”. Così stamane la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel messaggio alla IX Conferenza economica di Cia-Agricoltori Italiani, intitolata “Agricolture al centro“.

Il messaggio della premier Meloni

“L’agroalimentare è un pilastro del sistema Italia. Un pilastro economico, sociale e culturale. E un governo di patrioti come il nostro non può che considerarlo strategico e fondamentale per rilanciare lo sviluppo e la crescita dell’Italia. Il Governo è al fianco degli agricoltori, com’è al fianco di tutti coloro che ogni giorno si rimboccano le maniche per fare di nuovo grande questa Nazione”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio alla Conferenza economica della Cia.

“Siamo sono all’inizio del lavoro ma – ricorda la premier – sono diverse le misure che abbiamo già messo in campo in questi primi 100 giorni di governo: dalla decontribuzione per i giovani imprenditori agricoli al fondo per l’innovazione tecnologica, dall’estensione dei voucher ai sostegni per la nuova imprenditoria agricola. Senza dimenticare il lavoro che stiamo facendo per potenziare il contrasto alla contraffazione e all’imitazione del Made in Italy agroalimentare, che costano ogni anno ai nostri imprenditori miliardi di euro di mancato fatturato”.

“Il sistema agroalimentare italiano – aggiunge – è forte e in salute, ha superato nel 2022 i 60 miliardi di euro di export, ma crediamo che si possano raggiungere traguardi ancora più importanti. Per questo abbiamo istituito il Comitato interministeriale per il Made in Italy nel Mondo per elaborare una strategia globale, e trasversale a tutti i settori produttivi, di promozione delle nostre eccellenze e del nostro saper fare”.

Fonte: Ansa