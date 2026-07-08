Meloni: “La Nato è un’alleanza unita determinata a rafforzarsi”

L’unità dell’alleanza, il sostegno all’Ucraina, la linea dell’Italia sul Medio Oriente e gli ultimi sviluppi, il lavoro della diplomazia con il nuovo round di colloquio tra Israele e Libano in programma a Roma la prossima settimana. Sono i temi toccati dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Nato ospitato dalla Turchia ad Ankara. A margine del summit, Meloni ha incontrato in, due momenti diversi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Gli impegni per la Nato

“La Nato è un’alleanza unita, consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara. “Vogliamo rispettare gli impegni” sulle spese per la difesa, “lo stiamo facendo e lo faremo ma in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto”.

Lo sguardo al Medio Oriente

“Su Hormuz siamo disposti a dare una mano, fare la nostra parte, pur nella cornice che abbiamo già indicato e con i necessari passaggi parlamentari, al netto delle ultime pessime notizie sulla crisi in Iran”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara. “Non ero al tavolo delle trattative, quindi non so dire quale sia la risposta giusta, non so quanto ci fosse o non ci fosse margine per andare avanti sul negoziato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara, rispondendo a chi le domandava un commento alle parole del segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte, secondo cui l’offensiva Usa in Iran della scorsa notte era necessaria. “Sono molto preoccupata per quello che sta accadendo in Iran, e non possiamo escludere che diciamo questo possa contagiare anche gli altri quadranti di questa delicata regione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara. “Dopodiché noi cerchiamo di lavorare per la spinta di diametralmente opposta, non perdo la speranza sulla possibilità di un negoziato in Iran. Credo che finora l’opzione militare non abbia portato nei risultati così concreti e penso che bisogna insistere sulla capacità e sulla possibilità di un negoziato e l’Italia ovviamente sarà impegnata in questo senso”.

La linea dell’Italia

“Non è che un giorno prendiamo delle scelte e un giorno delle altre. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall’inizio del conflitto in Iran. Rispettiamo i nostri impegni come le nazioni serie ma abbiamo detto che non avremmo partecipato ad attacchi in Iran e non abbiamo partecipato ad attacchi in Iran”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara, rispondendo a una domanda sulle basi Usa in Italia.

La diplomazia

“È un’ottima notizia” che il negoziati fra Israele e Libano vadano avanti con i colloqui a Roma. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara

La coalizione post Unifil

“Andiamo avanti con la nostra idea di coalizione post Unifil. Stiamo lavorando con i francesi, siamo al livello di sherpa e tecnici, ma ne abbiamo parlato anche con il presidente Erdogan. C’è molto interesse, faremo in modo di presentare questa proposta prima della scadenza del mandato Unifil”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara.

Il sostegno all’Ucraina

“Penso che l’Italia proseguirà” a fornire aiuti militari all’Ucraina, “penso che il ministro Crosetto stia facendo una valutazione in questo senso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara.

Fonte Ansa