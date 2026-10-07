Meloni: “Il Mediterraneo è uno spazio strategico per l’Europa”

L’Unione europea si ricordi dell’importanza del suo fianco meridionale per la sicurezza e la competitività, che affaccia su uno spazio strategico per l’intera Europa. Lo ha detto il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni nella giornata del Vertice Med9 a Spalato, in Croazia, a cui ha partecipato insieme ai leader dei Paesi europei del Mediterraneo. “L’Italia continuerà a lavorare perché torni sempre più al centro delle politiche e delle priorità europee”, così poi Meloni sui social.

La priorità Mediterraneo

“Oggi a Spalato per il Vertice Med9, insieme ai leader delle Nazioni europee del Mediterraneo. Al centro del confronto le grandi sfide comuni: sicurezza e competitività dell’Europa, energia, gestione dei flussi migratori, allargamento ai Balcani occidentali e situazione in Medio Oriente. Il Mediterraneo è uno spazio strategico per l’Europa e l’Italia continuerà a lavorare perché torni sempre più al centro delle politiche e delle priorità europee“. Lo afferma sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicando alcune immagini della sua partecipazione al summit in Croazia.

La sponda Sud

“Le tante materie che noi abbiamo discusso in questo incontro dimostrano quanto sia utile per l’Europa nel suo complesso avere un occhio particolare alla sua sponda Sud. Chiaramente siamo portati, in un tempo come questo, a guardare molto al fianco Est, ma non dobbiamo dimenticare quanto sia importante anche il nostro fianco Sud”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice Med9 a Spalato, ringraziando la Presidenza croata per “una gestione molto intelligente dei temi da trattare in questa riunione, che capita in una situazione abbastanza complessa attorno a noi, particolarmente per quello che riguarda l’area mediterranea, ma anche alla vigilia di un importante Consiglio europeo, nel quale molti sono i temi che noi avremo modo di discutere”. “Credo – ha aggiunto la premier – che fosse estremamente utile cercare il più possibile di far convergere le posizioni tra i paesi mediterranei dell’Europa, nell’interesse dell’Europa nel suo complesso, e mi pare che insomma questo sia stato l’oggetto della mattinata”.

L’inflazione e la spesa

“Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice Med9 a Spalato, rispondendo a una domanda sulla richiesta dell’Italia all’Ue di maggiore flessibilità a causa dell’inflazione. “Poniamo il tema dell’impatto che la maggiore inflazione sta avendo sui bilanci nazionali: l’inflazione di oggi non è quella programmata tre anni fa all’1,8%. Oggi – ha osservato – è molto più alta e questo comporta, presumo per la totalità degli Stati membri, dei costi automatici maggiori. Nel nostro ordinamento in Italia abbiamo una serie di adeguamenti automatici all’inflazione, ad esempio sulle pensioni e l’assegno unico. E l’aumento di prezzi delle materie prime per tutto quello che riguarda la realizzazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza comporta un esborso maggiore di risorse. Sono miliardi e miliardi in più che noi saremo chiamati a spendere senza averlo deciso, non perché queste sono nuove misure che i governi hanno voluto”.

Fonte Ansa