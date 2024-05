Meloni a Caivano visita la struttura sportiva. Don Patriciello: “Giorno di gioia”

La premier Giorgia Meloni ha visitato il Centro sportivo di Caivano, area conosciuta come centro Delphinia, la struttura abbandonata dove si consumarono abusi sessuali ai danni di due bambine. La struttura è stata rimessa a nuovo in nove mesi di lavoro.

Lo scorso 31 agosto Meloni visitò per la prima volta Caivano dopo l’appello del parroco, don Maurizio Patriciello. “Sono qui per riportare la presenza dello Stato” disse, assumendosi, tra gli altri, l’impegno di far rinascere il centro sportivo divenuto simbolo del degrado. Che oggi riparte. “Oggi è il tempo della gioia”, ha commentato don Patriciello.

Meloni a Caivano, visita la struttura sportiva

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta visitando il nuovo centro sportivo sorto sulle ceneri dell’ex Delphinia a Caivano. Con la premier anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Ad accogliere Meloni c’erano, tra gli altri, il parroco del Parco Verde don Maurizio Patriciello, il vescovo Angelo Spinillo, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco della Città metropolitana Gaetano Manfredi, il prefetto Michele di Bari, il commissario Fabio Ciciliano ed il coordinatore della commissione prefettizia al Comune Filippo Dispenza.

La gestione alle Fiamme Oro

La nuova struttura sarà gestita dalle Fiamme Oro della Polizia di Stato. Oggi a Caivano tra le autorità presenti anche il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Meloni si è recata nella nuova piscina dove tra qualche giorno i primi ragazzi potranno tuffarsi ed ha visitato gli altri impianti dove saranno praticate diverse discipline sportive. Le opere di bonifica e di ristrutturazione sono state svolte dagli uomini del Genio militare dell’Esercito italiano.

Caivano: don Patriciello, oggi è il tempo della gioia

“C’è un tempo per le lacrime e c’è un tempo per gioire. Oggi lasciateci gioire”. Lo ha detto don Maurizio Patriciello, giungendo al centro sportivo di Caivano inaugurato oggi dalla premier Giorgia Meloni. “Da domani cominceremo a pensare a cosa c’è ancora da fare. La vita è fatta da un gradino alla volta”, ha proseguito il sacerdote che ad agosto scorso aveva lanciato l’appello poi raccolto da Giorgia Meloni.

“Questo luogo era qualcosa di molto triste – ha proseguito – si soffriva al pensiero che un bene potesse essere distrutto”. A giudizio del parroco almeno in questo momento “le polemiche sono fuori posto. C’è un verso nella Bibbia che dice che c’è un tempo per ogni cosa”.

Fonte: Ansa