Meloni, gli auguri agli italiani: “Credete in noi”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha diffuso sui social un videomessaggio di augurio agli italiani, invitando i cittadini a unirsi al Governo per lavorare insieme alla ripartenza del Paese dopo le gravi crisi degli ultimi mesi. E ringrazia Papa Francesco.

“Un grande augurio tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e di ottimismo. Il governo farà la sua parte quest’anno ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credeste con me, nella possibilità di risollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente, con entusiasmo, perché noi possiamo fare molto di più. Dobbiamo farlo insieme”. Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio sui social.

Il ringraziamento a Papa Francesco

La premier ha dedicato un pensiero anche al Santo Padre. “Voglio ringraziare particolarmente sua Santità Papa Francesco per l’augurio che ha rivolto al governo in un giorno particolare come il primo dell’anno e – ha aggiunto – a poche ore dalla scomparsa di un altro grande pontefice, Benedetto XVI, un gigante della fede e della ragione, che mancherà a tutti”.

FdI: “Italia pronta a ripartire”

“Dal presidente della Repubblica è giunto un grande messaggio di unità e fiducia nel futuro che indica un orizzonte nel quale tutte le forze politiche possono riconoscersi. Un messaggio di speranza all’Italia pronta a ripartire con la straordinaria svolta storica di Giorgia Meloni, primo presidente del Consiglio donna. Una sfida che raccogliamo avendo sempre l’interesse nazionale come prima missione del nostro impegno politico”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, ai microfoni del Gr1.

Fonte: Ansa