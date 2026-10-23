Meloni a San Patrignano: “La dipendenza non è una condanna, è possibile riconquistare la vita”

La dipendenza non è una condanna irrevocabile e l’esperienza della Comunità di San Patrignano dimostra che si può tornare a vivere liberi. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in apertura dell’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), alla Comunità di San Patrignano. Meloni ha inoltre sottolineato l’impegno nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti. Al termine del suo intervento, il presidente del Consiglio ha lasciato San Patrignano per recarsi in Kuwait per una visita lampo.

Realtà pionieristica

“San Patrignano è una fabbrica di speranza e libertà” ed “è stata una realtà pionieristica, rappresenta qualcosa di unico ed eccezionale, e ci è sembrato naturale e utile mostrare ai partner della coalizione cosa intendiamo quando parliamo di recupero”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), alla Comunità di San Patrignano. “Recuperare – ha aggiunto – vuol dire riprendere, riconquistare, per i latini significava tornare in possesso di qualcosa perduto o rubato, esattamente quello che accade da circa 50 anni all’interno di questo luogo”.

Lotta ai traffici

“Guardatevi oggi, ministri, funzionari, esperti, vengono qui da tutta Europa ad imparare qualcosa da voi, perché voi avete qualcosa da insegnare, la vostra sofferenza, determinazione, amore, hanno qualcosa da insegnare, dovete essere fieri di voi, siete diventati un esempio”. “Questi ragazzi, con sacrificio e sofferenza lo meritano – ha detto – noi dobbiamo mettere in campo tutta la nostra determinazione a combattere i traffici di droga e stroncare i traffici illegali che alimentano le dipendenze e rendono schiave le persone per soldi”. “Le droghe di oggi sono molto diverse, sono più potenti, più economiche ed accessibili. In alcuni casi anche socialmente accettate. Le sostanze sintetiche cambiano rapidamente, grazie all’IA nuove molecole droganti vengono immesse sul mercato, e fruiscono di un tempo di circolazione prima di essere intercettate delle forze di polizia e inserite nelle tabelle delle sostanze illecite. I derivati dalla cannabis, che alcuni si ostinano irresponsabilmente a definire leggere, hanno percentuali di principio attivo Thc, in media 30 volte piu alte rispetto a qualche decennio fa”.

La dipendenza non è una condanna

“La dipendenza non è una condanna irrevocabile“, per questo “abbiamo approvato una legge per far scontare in una comunità” a chi ha commesso un reato, “tutta la pena inflitta o che gli rimane. Il carcere non può essere l’unica risposta possibile. Immaginare una soluzione più efficace è possibile, liberarsi dalla dipendenza è possibile, è possibile vivere e riconquistare una vita“.

Percorso di cura

“Le istituzioni devono parlare chiaro, sempre, perché la droga non è un diritto, ma è una minaccia per la salute, la dignità, la libertà delle persone, e non si deve avere paura di affermarlo, ripeterlo, sottolinearlo ogni volta che è necessario”. “A chiunque chiede aiuto – ha aggiunto a proposito di uno dei principi che saranno esplicitati nel documento – deve essere garantito un percorso di cura adeguato, personalizzato, senza barriere, senza discriminazioni. Non una risposta semplicemente sanitaria ma una proposta di vita integrale come avviene proprio nelle tante comunità di recupero disseminate sul territorio italiano, che da qui voglio salutare e ringraziare, una a una, perché sono loro a fare la differenza”. Un altro dei principi della dichiarazione riguarda il recupero. “È l’obiettivo finale di tutto quello che facciamo e oggi – ha continuato Meloni rivolgendosi agli ospiti in platea – avrete modo di vederlo anche con i vostri occhi visitando i principali settori nei quali si articola San Patrignano”.

Risorse al Ssn

Per il contrasto alla droga l’Italia ha “valorizzato le esperienze più riuscite e le migliori pratiche che oggi siamo qui per mettere a disposizione di tutti i nostri partner. Abbiamo assicurato al sistema nazionale contro le dipendenze le risorse più consistenti di sempre, oltre 210 milioni di euro solamente nel 2026″. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), alla Comunità di San Patrignano. “Questo – ha aggiunto la premier – ci ha consentito di assumere nuovo personale nei servizi pubblici, sostenere concretamente le comunità terapeutiche, garantire a chi chiede aiuto la libertà di scegliere il percorso più adatto, anche quando è lontano da casa. Abbiamo rafforzato il sistema nazionale di allerta rapida sulle droghe, che individua le nuove sostanze, i modelli di consumo prima che diventino un’emergenza, e segnala alle strutture competenti le informazioni fondamentali per reagire”. Meloni ha ricordato che due anni fa “alle Nazioni Unite abbiamo offerto ai nostri partner la possibilità di condividere questa esperienza e un mese fa insieme all’Agenzia europea sulle droghe abbiamo accolto a Roma esperti di sette nazioni partner per condividere questo modello”.

Prevenzione contro gli oppioidi

“Prevenire significa anche sapere agire prima che un pericolo esploda. Ed è questa la ragione per cui voglio ricordare che siamo stati i primi in Europa a definire un piano nazionale contro l’uso improprio di fentanyl e degli oppioidi sintetici“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), alla Comunità di San Patrignano. “Abbiamo formato gli operatori, reso disponibili gli antidoti e oggi – ha aggiunto la premier – rafforziamo i controlli anche sulla custodia di queste sostanze, soprattutto negli ospedali, nelle strutture sanitarie, perché non finiscano nei circuiti illegali per trasformare in zombie migliaia di persone”.

La visita in Kuwait

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato la Comunità di San Patrignano, dopo aver tenuto il discorso di apertura all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe (Ecad). La premier a breve volerà in Kuwait per una visita lampo, con in agenda un incontro bilaterale con l’emiro, sceicco Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Fonte Ansa