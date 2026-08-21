Meeting di Rimini, Mattarella: “Continuare a costruire orizzonti di umanità”

Solidarietà, amicizia sociale e amore come strumenti per costruire una società più aperta e capace di guardare al futuro. È questo il cuore del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Meeting di Rimini, giunto alla 47esima edizione. Di fronte alle guerre, alle crescenti disuguaglianze e al potere concentrato nelle mani di ristrette oligarchie, il Capo dello Stato invita a non cedere alla rassegnazione e all’odio. Richiamando Dante e le parole di Papa Leone XIV, Mattarella sottolinea la necessità di un’umanità capace di superare solitudini e divisioni, costruendo nuovi ponti di pace.

Il messaggio

“Solidarietà, amicizia sociale, gratuità dell’amore possono aprire orizzonti inediti alla politica, all’economia, alla vita civile. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti Stati sovrani. È dall’umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l’omologazione, la passività, l’odio, l’avversione al diverso, allo straniero, per educare alla pace. Auguro al Meeting, a tutti coloro che parteciperanno alle giornate di Rimini, di continuare a costruire con generosità orizzonti di umanità”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz.” “Il Meeting di Rimini è un appuntamento significativo. Giunto alla sua 47esima edizione, rappresenta una storia e, in tempi di trasformazioni straordinarie, si propone di continuare a contribuire a costruire la storia, annodando, in coerenza, i fili della propria. Quest’anno il nodo è stato stretto sull’amore”, scrive nel suo messaggio il Capo dello Stato Mattarella.

Costruire ponti nuovi

“Il verso conclusivo della Commedia di Dante – “L’amor che move il sole e l’altre stelle” – non esprime soltanto un sentimento di esperienza individuale. L’amore che apre agli altri, oltre noi stessi e il nostro presente, è una forza interiore che assume una dimensione relazionale e, quindi, sociale, preziosa. Legare l’io al tu, al noi, spezza le solitudini e imprime direzioni ai percorsi umani”, prosegue Mattarella. “È il contrario del falso realismo che conduce all’inerzia, alla sfiducia, alla rassegnazione, quando invece il destino delle comunità è quello di farsi protagoniste del proprio futuro. Lo ha richiamato il Pontefice Leone XIV nella sua “Magnifica humanitas”. Un’umanità non chiusa dentro illusori muri e condannata all’egoismo, bensì aperta e sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre, pronta a costruire ponti nuovi”, aggiunge il Presidente della Repubblica citando l’enciclica del Papa.

Fonte Ansa