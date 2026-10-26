Mediterraneo e dialogo: il nostro futuro comune

L’intreccio di geografia, storia, civiltà e fedi religiose nel Mediterraneo è uno dei più particolari al mondo. Le rotte commerciali e lo scambio di idee collegavano le sue sponde europee, africane e asiatiche, oggi il turismo ne tocca pressoché ogni località. Accanto a questo c’è chi si mette in mare fuggendo da guerre, persecuzioni, difficili condizioni di vita e ognuno di loro è una persona, un padre, una madre, un figlio, prima che una statistica. Lo stesso mare, eppure disuguaglianze tanto profonde. L’apertura e la cooperazione tra tutti i Paesi che si affacciano sulle acque del mare Nostrum possono essere la chiave per farlo diventare “simbolo del nostro futuro comune”, come ha detto il metropolita ortodosso del Patriarcato di Alessandria e di tutta l’Africa Georgios durante “Mediterraneo: mare del dialogo”, panel dell’incontro internazionale “Per una pace disarmata e disarmante” organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio ad Assisi.

Il futuro comune

Il religioso cipriota evidenzia le due principali sfide del Mediterraneo, i flussi migratori e gli effetti del cambiamento climatico, dato che si riscalda più velocemente della media a causa della sua conformazione. “Le migrazioni sollevano questioni legittimi e complesse, ma la protezione della vita umana deve rimanere. Servono solidarietà, cooperazione concreta e azioni responsabili”, spiega. L’ambiente è l’altro ambito di cooperazione mediterranea. “Il mare appartiene a un sistema ecologico condiviso e proteggerlo richiede un impegno condiviso”, conclude, auspicando che “possa diventare simbolo del nostro futuro comune”.

I tre “Mediterranei”

Il Mediterraneo come mare di dialogo lo aveva teorizzato, oltre mezzo secolo fa, Giorgio La Pira, deputato e due volte sindaco di Firenze. La sua visione – che, spiega la presidente della Fondazione dedicata al “Sindaco Santo”, la professoressa di diritto romano Patrizia Giunti, è un metodo – organizza quello specchio d’acqua e i Paesi che vi si bagnano come una realtà complessa e organizzata, composta da tre “Mediterranei” che comunicano. Il “Grande Lago di Tiberiade” culla delle tre religioni monoteistiche abramitiche, il Mediterraneo storico-culturale segnato dai conflitti e dall’intreccio di diverse culture su una base comune che poggia sulla tradizione biblica e la civiltà greco-romana, e infine quello geopolitico, la cerniera che unisce tre continenti e veicola il comune destino di pace dei discendenti di Abramo. “Per La Pira la pace consisteva nel passaggio da una civiltà costruita in vista della guerra a una costruita in vista della pace”, afferma Giunti.

Le vooci dal Medio Oriente

Dal lato orientale del Mediterraneo arriva la testimonianza del vescovo cattolico Hanna Jallouf, vicario apostolico di Aleppo, sulla nuova stagione della Siria dopo la caduta del regime della dinastia della famiglia Assad e l’arrivo a Damasco di Ahmad al-Sahara, attuale presidente della Repubblica siriana tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. “Il nuovo governo sembra poter guidare il Paese verso il cambiamento, servirà del tempo”. Spostandosi a nord-est, c’è il Libano di Mohammad Sammak, consigliere politico del gran muftì del Libano e interlocutore dell’Imam di al-Azar al-Tayeb, firmatario con Papa Francesco del “Documento sulla fratellanza umana”. Nel suo ritorno ad Assisi a quarant’anni dalla prima volta, quando venne all’incontro organizzato da Giovanni Paolo, dice che “quando San Francesco ha attraversato il Mediterraneo per raggiungere musulmano in Egitto, credo l’abbia fatto ispirato da un messaggio divino. Questa esperienza storica continua a costruire ponti tra cristiani e musulmani”. L’esempio del Poverello torna nelle parole di Margaret Karram, presidente del Movimento dei focolari e teologa proveniente da una famiglia cattolica palestinese. “Non ha accettato la posizione che parlare con chi era visto come nemico significasse tradire la propria parte”, commenta, “oggi ‘dialogo’ può sembrare un termine fragile, ma proprio quando sembra impossibile diventa ancora più necessario per mettere in comunicazione quel bene che già esiste”.

Un “Erasmus” del Mediterraneo

Guarda ai figli del Mediterraneo di domani monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto. “Le nuove generazioni ci chiedono di preparare un futuro in cui ci sia posto anche per loro. Quale Mediterraneo troveranno da grandi? Le città che si trovano sulle sue sponde devono sentirsi responsabili le une delle altre”. Il Presidente della Conferenza episcopale pugliese immagina un “Erasmus del Mediterraneo” che consenta ai giovani dei diversi Paesi di viaggiare per condividere, per lo studio, per il servizio ai poveri e per vivere una nuova quotidianità. “Il dialogo appartiene al modo stesso in cui Dio si rivela all’uomo, il nostro stare insieme è lo spazio in cui Egli si manifesta”, conclude.