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Medio Oriente: la diplomazia raffredda le quotazioni del petrolio

L'apertura del dialogo tra Stati Uniti e Iran riduce il rischio per le forniture di petrolio e spinge gli investitori alle vendite

Di redazione
Foto di Joe Ambrogio: https://www.pexels.com/it-it/foto/macchina-industriale-bianca-e-gialla-5662597/

Le quotazioni del greggio registrano un forte ribasso sui mercati internazionali in scia alle rinnovate speranze diplomatiche per il Medio Oriente. L’annuncio del presidente statunitense Donald Trump riguardo al riavvio dei negoziati con l’Iran ha rassicurato gli operatori, riducendo le tensioni sull’offerta globale. Di conseguenza, il Wti affonda sotto i 79,75 dollari al barile, affiancato da una decisa contrazione anche per il Brent.

Le quotazioni

Il prezzo del petrolio è in forte calo, sulle speranze per la guerra in Medio Oriente innescate dall’annuncio del presidente Usa Donald Trump di una ripresa dei negoziati con l’Iran. Il Wti è in calo del 5,88% e viene scambiato sotto gli 80 dollari, a 79,75 dollari al barile. Il Brent cede il 5,03% a 83,51 dollari al barile.

Fonte Ansa

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