Mazara del Vallo: auto pirata travolge uno scuolabus e lo fa ribaltare, 14 bambini feriti

Un grave incidente stradale ha coinvolto uno scuolabus e un’automobile a Mazara del Vallo, provocando un bilancio provvisorio di 19 feriti: 14 bambini e 5 adulti, tra cui due insegnanti e gli autisti dei mezzi. Fortunatamente nessuno si trova in gravi condizioni. I feriti sono stati tutti medicati all’ospedale locale, ad eccezione di due alunni trasferiti in elicottero all’Ospedale dei Bambini di Palermo per una frattura al polso e un trauma addominale. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli studenti del plesso Santa Gemma-Boscarino-Pirandello. I primi accertamenti della polizia locale hanno rivelato contorni pesanti: il conducente della vettura coinvolta (una Nissan Qashqai), un uomo di 51 anni attualmente ricoverato, viaggiava senza patente e senza copertura assicurativa. A bordo dell’auto si trovavano anche la moglie incinta e cinque bambini. Secondo la prima ricostruzione, l’uomo non avrebbe rispettato uno stop ben segnalato, centrando in pieno lo scuolabus e causandone il ribaltamento. Gli inquirenti sono ora in attesa dei risultati dell’alcol test a cui il cinquantunenne è stato sottoposto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Municipale e i soccorsi del 118, mentre il sindaco Salvatore Quinci si è recato in ospedale per fare visita all’autista del bus, visibilmente sotto shock.

Il fatto

È di 19 feriti il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un’automobile. Sono 14 bambini e cinque adulti, compresi due insegnanti. Nessuno è in grave condizioni. Tutti sono stati medicati all’ospedale di Mazara del Vallo. Due alunni sono stati trasferiti, con un elicottero del 118, all’ospedale dei bambini di Palermo: uno ha una frattura al polso e l’altro un trauma addominale. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, della polizia di Stato, della polizia municipale e di diverse ambulanze del 118. Sono in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Alla guida dell’auto

Il 51enne alla guida della Nissan Qashqai coinvolto nell’incidente era senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto. È emerso dai primi accertamenti della polizia locale. Nella sua vettura c’erano la moglie incinta e cinque bambini. L’uomo è ricoverato in ospedale. È sotto shock il dipendente comunale Giuseppe Di Stefano, autista dello scuolabus coinvolto nell’incidente. Anche lui è stato portato in ospedale dove si è recato il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, e gli assistenti sociali del Comune. Il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcol test in ospedale e la polizia municipale sta ancora attendendo i risultati. Secondo i primi accertamenti l’uomo non avrebbe rispettato lo stop, che era ben segnalato, e avrebbe centrato in pieno lo scuolabus, facendolo ribaltare.

Fonte Ansa