Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si rivolge a Marcello Bertocchini, Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, in un messaggio sull’importanza della tutela ambientale in occasione della terza edizione del Festival Pianeta Terra dedicato quest’anno alle comunità naturali.

Mattarella: “La tutela della biodiversità sia un impegno universale”

“La tutela delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi rappresenta un impegno universale necessario, oltre che un dovere morale che richiama Istituzioni e comunità ad agire in modo sinergico per implementare uno sviluppo equo e sostenibile”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, in occasione della III edizione del Festival Pianeta Terra dal titolo “Le comunità naturali”. “La salvaguardia delle risorse ambientali non rinnovabili costituisce una sfida globale da affrontare e risolvere nell’interesse delle generazioni presenti e future; occorre diffondere una cultura della sostenibilità che sensibilizzi a concorrere alla protezione del pianeta mediante azioni quotidiane”, ammonisce il Capo dello Stato: “In questa direzione, esprimo apprezzamento per questa terza edizione del Festival Pianeta Terra, organizzato dagli Editori Laterza, che propone riflessioni e pratiche a questo scopo”.

Fonte: Ansa