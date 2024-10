Mattarella: “SSN pilastro essenziale per la tutela del diritto alla salute”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al Presidente della Fondazione GIMBE, Antonino Cartabellotta, lodando il rapporto annuale che analizza le condizioni della sanità in Italia. L’edizione di quest’anno evidenzia le criticità del sistema sanitario e sottolinea l’importanza di garantire universalità e uguaglianza, come sancito dalla Costituzione. Mattarella ha ribadito che il Servizio Sanitario Nazionale è un pilastro fondamentale per il diritto alla salute e ha esortato a migliorare l’efficienza attraverso una gestione responsabile delle risorse e misure sinergiche tra tutti gli attori coinvolti.

Il messaggio di Mattarella

«Il Rapporto che la Fondazione GIMBE pubblica periodicamente rappresenta un prezioso spaccato di analisi sulle condizioni e i problemi della sanità in Italia. L’edizione di quest’anno, dedicata alle criticità del sistema sanitario, acquisisce un interesse particolare, ponendosi come sollecitazione all’applicazione dei principi di universalità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Il Servizio Sanitario Nazionale costituisce, infatti, una risorsa preziosa ed è pilastro essenziale per la tutela del diritto alla salute, nella sua duplice accezione di fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La sua efficienza è frutto, naturalmente, delle risorse dedicate e dei modelli organizzativi applicati, responsabilità, quest’ultima, affidata alle Regioni. Per garantire livelli sempre più elevati di qualità nella prevenzione, nella cura e nell’assistenza, è necessaria la costante adozione di misure sinergiche da parte di tutti gli attori coinvolti».

Fonte: Quirinale