Mattarella: “Sistema statistico nazionale fondamentale per il Paese”

Nel suo messaggio al presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli, in occasione della XV Conferenza nazionale di statistica, il presidente Mattarella ha evidenziato come i dati elaborati dall’Istat e da altri enti siano cruciali per politiche efficaci nei settori con squilibri. Mattarella ha sottolineato la necessità di una collaborazione sinergica tra istituzioni multilivello e società per superare le sfide globali odierne.

Mattarella: “Il sistema statistico nazionale fondamentale per il progresso del Paese”

“Il Sistema statistico nazionale svolge un ruolo essenziale nel determinare il progresso economico e sociale del Paese. I dati offerti, approfonditamente analizzati e scrupolosamente elaborati dall’Istituto nazionale di Statistica nonché dagli altri enti di settore con cui collabora, a livello nazionale, europeo e internazionale, costituiscono una fonte primaria di strumenti per rendere più efficaci le politiche di intervento in settori che presentano squilibri o che necessitano di specifiche e dettagliate misure correttive al fine di incrementare il benessere collettivo a vantaggio delle generazioni presenti e future”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), Francesco Maria Chelli, in occasione della XV Conferenza nazionale di statistica.

“Dalla conferenza indispensabili spunti di riflessione”

Un evento – sottolinea il capo dello Stato – che “rappresenta una proficua opportunità di dibattito tra attori e utilizzatori della statistica ufficiale per esaminare le questioni più rilevanti e attuali che essa oggi è chiamata ad affrontare”. “Dalle opportunità derivanti dal corretto impiego dell’Intelligenza artificiale, alle innovative metodologie di misurazione della povertà, anche nella sua accezione di crescente diffusione di bassi livelli di istruzione, dagli attuali indicatori dei nuovi squilibri nel mercato del lavoro, ai dati della crescita sostenibile in armonia con gli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, le numerose sessioni in cui si articola la Conferenza – osserva Mattarella – forniranno indispensabili spunti di riflessione per innovare e modulare la preziosa funzione statistica sulla base delle odierne sfide globali che possono essere opportunamente superate mediante una collaborazione sinergica tra Istituzioni multilivello e società”.

Fonte: AgenSIR