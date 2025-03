Mattarella scrive a Papa Francesco: “Il popolo italiano le è riconoscente”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio accorato, ha ringraziato Papa Francesco per la sua autentica testimonianza dei valori evangelici, augurandogli una pronta guarigione.

Le parole di Mattarella

“Santità, è con sentimenti di particolare, affettuosa vicinanza che mi dirigo a Lei per porgerLe i migliori auguri nella lieta ricorrenza del solenne inizio del Pontificato. Insieme a me, il popolo italiano Le è riconoscente per questi dodici anni nei quali ha offerto la più autentica testimonianza dei valori evangelici, in un servizio costante non soltanto alla Chiesa cattolica ma all’Umanità tutta”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio a Sua Santità Papa Francesco.

Gli auguri

“In questo spirito, Padre Santo, Le rinnovo sinceri auguri di ogni benessere nella prosecuzione del Pontificato cui aggiungo quelli – vieppiù sentiti – di pronto ristabilimento“, aggiunge il Capo dello Stato.

Fonte: Ansa