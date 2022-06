Mattarella ha ricevuto Bärbel Bas, Presidente del Bundestag

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto stamani al Quirinale la Presidente del Bundestag, Bärbel Bas.

Mattarella: “Essere cittadini Europa passa per la conoscenza”

“Essere cittadini europei consapevoli e responsabili passa attraverso la conoscenza e queste giornate vi contribuiranno”. Lo scrive, sempre stamane, il presidente Mattarella in un messaggio ad Andrea Ceccherini Presidente Osservatorio Permanente Giovani-Editori in occasione dello Young Factor.

“Invio un saluto ai giovani partecipanti alla iniziativa “Young Factor”, promossa dall’Osservatorio Giovani-Editori, che vedrà riuniti anche sei governatori di banche centrali della Unione Europea, per un dialogo su economia e finanza – scrive Mattarella -. Interrogarli su quanto faranno per le sfide del nostro secolo, a favore del progresso delle giovani generazioni, sarà un esercizio utile. Porre ai responsabili di organismi finanziari della UE il tema del rapporto tra valori della comunità e crescita delle attività finanziarie costituisce un significativo momento del dialogo tra società civile, rappresentata dai giovani, e istituzioni. Essere cittadini europei consapevoli e responsabili passa attraverso la conoscenza e queste giornate vi contribuiranno. Formulo a tutti – conclude – i migliori auguri di buon lavoro”.

L’evento Young Factor

L’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e Intesa Sanpaolo hanno presentato la nuova edizione del convegno: “Young Factor, un dialogo tra giovani, economia e finanza” in programma a Milano il 14,15 e 16 giugno 2022 .

“Un’occasione unica – si legge nel sito dell’iniziativa – per discutere a livello internazionale su come far crescere l’alfabetizzazione economico-finanziaria tra i giovani e il loro senso di appartenenza all’Unione Europea. Convinti dell’importanza di saper sempre guardare avanti, i protagonisti del mondo economico e finanziario, tra cui il Vice Presidente della Banca Centrale Europea, 6 Governatori di banche centrali, i CEO delle maggiori banche nazionali e internazionali e alcuni fra i più autorevoli direttori di quotidiani sia italiani che esteri, incontrano i giovani per dialogare insieme sul futuro”.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.