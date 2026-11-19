Far tornare le rotte marittime, dove a lungo hanno viaggiato merci e saperi, luoghi di fiducia e di dialogo, così come le sponde che si affacciano sul mare si arricchiscano dell’incontro con l’altro. Il presidente Sergio Mattarella ha auspicato, nel suo messaggio alla XII edizione dei Dialoghi Mediterranei in corso a Napoli, che si torni a consolidare la pace garantendo la stabilità e lo sviluppo, che passano anche dalla libertà di navigazione, invece della contrapposizione e delle tensioni odierne sulle scenario internazionale.

Luogo di incontro e scambio

“La XII edizione dei Dialoghi Mediterranei testimonia un impegno duraturo e la volontà condivisa di rafforzare il confronto sulle sfide del nostro tempo. Il Mediterraneo, da secoli, è luogo di incontro e di scambi. Lungo le sue rotte sono circolati merci, idee e saperi, e ogni sponda si è arricchita di ciò che ha ricevuto dall’altra. È una storia che ci ricorda quanto siano fittizie le interpretazioni che vorrebbero un Nord e un Sud globali contrapposti e incapaci di comprendersi. Il Mediterraneo è attestazione del contrario: le sorti delle sue sponde sono intrecciate, e nessuna può trovare stabilità e prosperità senza le altre. Oggi questo legame è messo alla prova”. Lo afferma il presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato ai Med Dialogues in corso a Napoli.

Lo scenario internazionale

“Conflitti, instabilità, tensioni negli approvvigionamenti energetici e alimentari e negli scambi commerciali, confermano che la sicurezza di ciascuna sponda – il futuro di ciascuna sponda – è inseparabile dal destino dell’altra. Stabilità e prosperità vanno di pari passo e si fondano sulla cooperazione: senza di esse nessuna pace può consolidarsi nel tempo. Ecco perché non possono andare dissipati – anzi vanno rafforzati – i propositi e i tentativi di dialogo e pacificazione in atto sulla scena internazionale. Per queste ragioni – ha sottolineato il presidente -, è necessario continuare a rafforzare la cooperazione tra i vari attori, promuovendo un’assunzione condivisa di responsabilità e un’azione pienamente coordinata, quadro in cui all’Unione Europea tocca un ruolo di primo piano”.

Rotte di fiducia

“Obiettivo deve essere la tutela dei beni comuni, da cui dipende l’interesse collettivo, e in essi si colloca il rispetto delle regole cui la comunità internazionale ha dato vita, a partire dalla tutela della libertà di navigazione, essenziale per il futuro dell’intero ambito del Mediterraneo allargato. La pace non si costruisce solo ai tavoli negoziali. Ha bisogno di radici solide nella vita quotidiana dei popoli, nelle opportunità che si aprono ai giovani, nella prospettiva concreta di un futuro migliore. È su questo terreno che sicurezza e sviluppo si sostengono a vicenda. Le sfide vanno trasformate in occasioni di partenariato, in un dialogo che coinvolga, accanto alle istituzioni, la società civile, il mondo delle imprese e della cultura. Le rotte che, nei secoli, hanno portato, con le merci, idee e saperi, torneranno, così, a essere rotte di fiducia. I Dialoghi Mediterranei continuano a offrire un contributo prezioso a questo cammino”, ha concluso Mattarella augurando buon lavoro ai partecipanti alla conferenza”.

Fonte Ansa