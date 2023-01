Mattarella al Papa: “Il suo viaggio in Paesi segnati da violenza e povertà, un’importante testimonianza”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Papa Francesco un messaggio di ringraziamento in occasione del 40° viaggio apostolico in Congo e Sud Sudan, che inizia oggi e terminerà il prossimo 5 febbraio

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Papa Francesco un messaggio di ringraziamento in occasione del 40° viaggio apostolico in Congo e Sud Sudan, che inizia oggi e terminerà il prossimo 5 febbraio.

Il messaggio di Mattarella al Papa

“Desidero rivolgerLe un sincero ringraziamento per il messaggio che ha voluto indirizzarmi nel momento in cui si accinge a partire per l’atteso viaggio apostolico in Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.

La Sua missione in Paesi segnati dalla violenza e dalla povertà rappresenta un’occasione importante per testimoniare vicinanza e fiducia a quanti sono impegnati a promuovere i valori del rispetto, della concordia e della pacifica convivenza, uniche basi sulle quali è possibile costruire a beneficio di tutti un orizzonte di stabilità e sviluppo.

Confido che la particolare dimensione ecumenica del viaggio in Sud Sudan possa dimostrare l’indispensabile contributo che i cristiani, insieme, sono chiamati a offrire per promuovere il superamento delle divisioni e la dignità della persona. Le rinnovo, Santità, i sensi della più profonda stima e personale considerazione”.

Papa a Mattarella: “Vado in Africa con un messaggio di pace”

Il Papa è partito per l’Africa portando “un messaggio di pace e di riconciliazione”. Lo scrive lo stesso Francesco in un telegramma al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo essere partito per il viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Il Papa, sottolineando che è “mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle nazioni”, conclude augurando “il bene e la prosperità dell’intero popolo italiano”.

Fonte: Quirinale