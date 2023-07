In mattinata, la presidente della Grecia Katerina Sakellaropoulou ed il presidente Sergio Mattarella hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno espresso forte preoccupazione per l’emergenza climatica. Mattarella ha poi ricevuto presidente della Repubblica del Vietnam.

Mattarella: “Ora agire sul clima, serve un’azione congiunta dell’Ue”

“La presidente della Grecia Katerina Sakellaropoulou ed il presidente Sergio Mattarella hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno espresso forte preoccupazione per l’emergenza climatica. Sakellaropoulou ha sottolineato la necessità di un’iniziativa congiunta da parte dei Paesi dell’Europa del Sud per affrontare i rischi climatici nel Mediterraneo. Mattarella ha risposto positivamente alla proposta. Grecia e Italia possono creare un fronte comune per sensibilizzare l’Ue, gli altri Paesi del Mediterraneo e la comunità internazionale, al fine di agire più rapidamente ed efficacemente”. Lo si legge in una nota.

I presidenti hanno espresso “forte preoccupazione” per l’emergenza climatica che sta colpendo “con particolare violenza la regione del Mediterraneo” ed hanno in particolare “sottolineato la necessità di un’iniziativa congiunta da parte dei Paesi dell’Europa del Sud per affrontare i rischi climatici nel Mediterraneo”. La Presidente Sakellaropoulou ha anche ringraziato l’Italia, si legge in una nota del Quirinale, “per l’invio di mezzi aerei per far fronte agli incendi che colpiscono la Grecia”. I due Presidenti hanno quindi “concordato di lavorare insieme per sensibilizzare e coinvolgere i loro omologhi dei Paesi europei del Mediterraneo”.

Mattarella ha ricevuto il presidente del Vietnam

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Võ Văn Thưởng, in visita di Stato in Italia. Era presente il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.E’ quanto si legge in una nota.

Mattarella al presidente del Vietnam: “Grazie per l’aiuto in pandemia”

Oggi è stata “riaffermata l’amicizia e la collaborazione che intercorre tra Italia e Vietnam. Questa è l’occasione per confermare e ampliare questo costante impegno comune. Ed è anche un impulso per definire il piano triennale”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Võ Văn Thưởng. Mattarella ha anche ricordato l’aiuto del Vietnam ai tempi della pandemia: “il nostro rapporto è improntato su una grande solidarietà reciproca e infatti voglio ricordare l’altissimo numero di mascherine fornite dal Vietnam. E’ stato un aiuto importante e noi ne siamo riconoscenti”.

Fonte: Ansa