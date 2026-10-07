Mattarella: “Il 7 ottobre monito contro l’odio su base etnica e religiosa”

A tre anni dall’attacco del 7 ottobre 2023, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova il ricordo delle vittime israeliane e condanna con fermezza terrorismo, antisemitismo e ogni forma di odio etnico e religioso. Nel suo messaggio, il Capo dello Stato richiama però anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalle operazioni militari israeliane a Gaza. Mattarella chiede di fermare la spirale di violenza e rilancia la prospettiva dei Due Popoli, Due Stati come strada per una pace duratura.

Le dichiarazioni

“La data odierna segna la tragica ricorrenza dell’ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani. Molti giovani, anche di altre nazionalità, vilmente colpiti, tratti in ostaggio o privati della vita mentre si trovavano riuniti per un’occasione di festa. Altri brutalmente uccisi o rapiti nelle loro case, senza nessuna pietà per bambini e anziani. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Resteranno, per tutti i popoli, un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza, in Medio Oriente e nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell’antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Gli atti ripugnanti che, con estrema e disumana crudeltà, furono commessi il 7 ottobre 2023 hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che, ancor più da allora, gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all’Autorità Nazionale Palestinese.

Fermare la violenza

La spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti, oggi profondamente compromessi, della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva “Due Popoli, Due Stati“, per poter vivere pacificamente, fianco a fianco”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione in occasione dell’anniversario del 7 ottobre. “In questa circostanza desidero rinnovare la vicinanza della Repubblica Italiana al popolo di Israele, alle famiglie delle vittime e a coloro che portano ancora le ferite di quella terribile giornata, auspicando che si rafforzi la determinazione di tutta la comunità internazionale a costruire condizioni durature perché vi sia pace e sicurezza per quelle terre e quei popoli martoriati”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Fonte Ansa