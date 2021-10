Visita in Germania: Mattarella incontra Angela Merkel

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a colloquio con Angela Merkel a Berlino. Il capo dello Stato è arrivato alla cancelleria poco dopo le 10 nel secondo ed ultimo giorno del suo viaggio in Germania.

Mattarella per premio comuni Italia-Germania

Il presidente della Repubblica è all’ambasciata italiana di Berlino per la cerimonia di consegna del Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania. E’ presente anche il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, che ospiterà poi Mattarella per una colazione presso il Castello di Bellevue insieme ai sindaci vincitori del Premio dei Presidenti per la Cooperazione comunale tra Italia e Germania.

Il programma del viaggio in Germania

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in Visita Ufficiale nella Repubblica Federale di Germania dall’11 al 12 ottobre.

Al suo arrivo a Berlino, il Capo dello Stato ha incontrato, al Castello di Bellevue, il Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier; dopo gli onori militari, i due Presidenti si sono intrattenuti a colloquio. Questa mattina, Mattarella è stato ricevuto, alla Cancelleria Federale, dalla Cancelliera Angela Merkel.

Sempre oggi, i Presidenti Mattarella e Steinmeier consegnano, all’Ambasciata d’Italia, il “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Germania e Italia”. Con tale premio si rende omaggio a gemellaggi e progetti tra Comuni italiani e tedeschi di tipo particolarmente innovativo. A concorrere sono stati più di 70 gemellaggi e, quindi, più di 140 Comuni. Al termine della cerimonia è prevista, al Castello di Bellevue, una colazione offerta da Steinmeier in onore del Presidente Mattarella con la presenza dei sindaci vincitori del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Germania e Italia”.

Prima di ripartire per l’Italia, il capo dello Stato visiterà il museo di Pergamo. Il Museo di Pergamo (in tedesco Pergamonmuseum) è uno dei più importanti musei archeologici della Germania e del mondo, visitato ogni anno da circa 850.000 persone. Situato nell’Isola dei musei sul fiume Sprea a Berlino, esso prende il nome dall’antica città ellenistica di Pergamo in Anatolia (oggi in Turchia), da cui provengono la maggior parte delle opere esposte. La sua opera esposta più famosa è la porta blu di Ishtar, dell’antica Babilonia.

