Mattarella: “Tra Corea e Italia rapporto in progressiva crescita”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Repubblica di Corea, Yoon Suk-Yeol, un messaggio per il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud. Lo riportiamo integralmente.

Il messaggio di Mattarella

«La ricorrenza del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche mi offre la gradita opportunità di esprimere la mia più sincera soddisfazione per la profondità dei vincoli di amicizia che uniscono i nostri popoli e i nostri paesi. Quello tra Corea e Italia è un rapporto che ha conosciuto una progressiva crescita negli anni. Oggi, dinanzi alle molteplici sfide imposte dallo scenario internazionale, esso è positiva testimonianza dei benefici derivanti dal dialogo e dalla collaborazione. Per l’Italia la Corea è un partner con il quale condividiamo valori, visioni geopolitiche e l’impegno a difendere la pace e la stabilità, al livello regionale e globale. Tale sintonia è emersa pienamente in occasione del nostro colloquio di novembre, che ha confermato la determinazione di entrambi i Paesi di imprimere ulteriore slancio e arricchire di nuovi contenuti il Partenariato Strategico bilaterale. In questo spirito, nel rinnovarLe l’invito a effettuare una visita di Stato in Italia, porgo vivissimi auguri di benessere per la Sua persona e di prospero avvenire per la Repubblica di Corea».

Da: Quirinale