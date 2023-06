Mattarella a Confcommercio: “Sinergia imprese-istituzioni alla base della ripresa”

“Il commercio, il turismo, i servizi, i trasporti sono comparti che contribuiscono significativamente alla realizzazione di uno sviluppo equilibrato, sostenibile e inclusivo a vantaggio di una società più coesa e delle generazioni presenti e future”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio all’assemblea di Confcommercio.

Il messaggio di Mattarella a Confcommercio

Il Presidente ha inviato al Presidente di Confcommercio – Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, il seguente messaggio: “Il commercio, il turismo, i servizi, i trasporti, sono comparti che contribuiscono significativamente alla realizzazione di uno sviluppo equilibrato, sostenibile e inclusivo a vantaggio di una società più coesa e delle generazioni presenti e future. Sono settori della vita economica che concorrono al progresso della Repubblica. Sulla cooperazione tra gli attori della nostra economia si basa in misura rilevante la ripresa. La sinergia tra imprese, istituzioni nazionali ed europee ha saputo contrastare gli effetti recessivi causati dalla pandemia sanitaria e le conseguenze dell’aggressione della Federazione Russa ai danni dell’Ucraina. Oggi, i drammatici eventi alluvionali, che hanno colpito l’Emilia-Romagna e i territori della Toscana e delle Marche, mettono nuovamente in luce quanto sia prezioso il contributo di ogni componente del sistema economico e istituzionale per il rilancio delle aree che versano in condizioni di difficoltà. Una collaborazione resa ancor più efficace con l’utilizzo delle risorse del Piano Next Generation EU per dar vita a uno sviluppo solido e omogeneo nel territorio nazionale. Il ruolo delle formazioni sociali, delle associazioni degli operatori professionali è essenziale per questi obiettivi ed esprimo la gratitudine della Repubblica per l’operato svolto. Con questo spirito, rivolgo a tutti i partecipanti all’Assemblea pubblica di Confcommercio – Imprese per l’Italia i più sentiti auguri di buon lavoro unitamente a un caloroso saluto”.

Fonte: Ansa