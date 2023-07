Mattarella al presidente Boric: “Fra Italia e Cile affinità sui valori”

“Un legame speciale con il Cile” è stato sottolineato dal presidente Mattarella, che nel Paese sudamericano ha ricordato il golpe di 50 anni fa per il quale “l’Italia soffrì”. “America Latina e Ue – ha detto ancora – possono essere decisivi per un equilibrio mondiale portato alla pace e alla collaborazione”.

Mattarella, vertice decisivo in Ue con Paesi America Latina

Quello che ci sarà a Bruxelles a luglio, col vertice Ue-Celac, la Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi, è un “importante appuntamento. Noi lo vediamo come decisivo non solo per le sorti dei due continenti, ma del mondo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric, al termine del colloquio al Palazzo della Moneda, a Santiago. Mattarella ha poi definito “importante” la visita della presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen.

Mattarella, con Cile collaborazioni su ambiente e scienza

Con il Cile “abbiamo una collaborazione ampia” e puntiamo ad accrescerla “anche sullo spazio, con la collaborazione tra le nostre agenzie spaziali” così come “sull’Artico che è cruciale per il mondo e il suo futuro per il quale il Cile è protagonista. L’Italia intende collaborare intensamente sul piano scientifico”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric, al termine del colloquio al Palazzo della Moneda, a Santiago. Mattarella ha poi ricordato come Cile e Italia vedano “in maniera responsabilmente alta l’importanza della difesa dell’ambiente per garantire un futuro alle prossime generazioni. Questo passa non solo attraverso enunciazioni ma anche decisioni precise”, ha aggiunto.

Mattarella, Italia soffrì per golpe in Cile, legame speciale

“Cinquant’anni fa il golpe è stato vissuto in Italia in maniera molto partecipata e sofferta: gli italiani si sono sentiti coinvolti in quello che avveniva in Cile. Quindi questo tratto di storia è stato anche comune. La vicinanza con il Cile, con la democrazia, si è rafforzata enormemente. Questo crea un legame speciale tra l’Italia e Cile”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Palazzo della Moneda, a Santiago del Cile, aprendo il colloquio fra la delegazione italiana e quella cilena, guidata dal presidente Gabriel Boricc.

Mattarella, fra Italia e Cile affinità sui valori

“Sono felice di essere in Cile, a Santiago, e di poter sottolineare l’eccellenza dei nostri rapporti e l’amicizia che lega Cile e Italia, non soltanto per la sintonia che registriamo sui più grandi temi dell’agenda internazionale, ma anche per la affinità che ci lega sui valori della comunità internazionale, per i tanti italiani che vivono qui, per i cileni di origini italiane, per la collaborazione ampia che lega i nostri Paesi sotto ogni profilo, politico culturale ed economico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Palazzo della Moneda, a Santiago del Cile, aprendo il colloquio fra la delegazione italiana e quella cilena, guidata dal presidente Gabriel Boric.

Ucraina: Mattarella, aspirazione alla pace e difesa del diritto

Con il presidente del Cile, Gabriel Boric, “abbiamo parlato, nella comune visione del multilaterlalismo, della difesa della pace e delle relazioni internazionali collaborative, di quanto sta avvenendo sciaguratamente in Ucraina con l’aggressione della Federazione Russa. Ne abbiamo parlato nell’aspirazione alla pace e nell’intenzione di difendere il diritto internazionale e il rispetto degli Stati, che hanno tutti uguale dignità. Tutto questo ci hanno trovato in piena sintonia e convergenza di vedute”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric, al termine del colloquio al Palazzo della Moneda, a Santiago.

Boric, fra Italia e Cile radici profonde e valori condivisi

“Ringrazio il presidente Mattarella, questa è una visita storica nel nostro Paese. Dobbiamo sentirci orgogliosi per il fatto che un Paese amico guarda il Cile. Questa visita avviene in un contesto essenziale per noi, la commemorazione del 50esimo anniversario del colpo di Stato. L’Italia dimostrò grande solidarietà. Sono radici profonde e oggi ne vediamo ancora i frutti”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica del Cile, Gabriel Boric, nelle dichiarazioni congiunte al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, al Palazzo della Moneda, a Santiago. “Vogliamo anche sottolineare i valori condivisi fra Cile e Italia, valori che vanno protetti, come la democrazia, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale”.

Fonte: Ansa