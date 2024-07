Mattarella a Agata Herskovitz Bauer: “riconoscenti per la sua testimonianza”

Nel messaggio per i 100 anni della signora Agata Herskovitz Bauer, il presidente Mattarella ha espresso la gratitudine della nazione per il suo instancabile impegno nel mantenere viva la memoria di uno dei capitoli più bui della storia umana, la Shoah

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha inviato un sentito messaggio di auguri alla signora Agata Herskovitz Bauer in occasione del suo centesimo compleanno. Agata Herskovitz Bauer, una delle ultime sopravvissute della Shoah, ha dedicato gran parte della sua vita a testimoniare le atrocità dell’Olocausto e a educare le generazioni future sull’importanza della memoria storica. Agata Herskovitz Bauer è nata in Ungheria, in una famiglia ebraica. Durante l’invasione nazista dell’Ungheria, fu deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Mattarella a Agata Herskovitz Bauer, “riconoscenti per la sua preziosa testimonianza di ex deportata”

“In occasione del suo 100° compleanno, desidero farle pervenire i migliori auguri, esprimendole la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza di ex deportata che ha contribuito a tenere viva la memoria della Shoah. Mi è inoltre gradito far giungere a chi le è vicino in questa lieta circostanza i miei saluti più cordiali”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla signora Agata Herskovitz Bauer.

Fontana: “Riconoscenti per la testimonianza”

“Ad Agata Herskovitz Bauer giunga, a nome mio e della Camera dei deputati, l’augurio di buon compleanno, nel giorno del compimento dei 100 anni. Esprimo riconoscenza per l’opera di testimonianza realizzata per non dimenticare l’orrore della Shoah e per il contributo apportato alla verità storica”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione del 100° compleanno della signora Agata Herskovitz Bauer.

