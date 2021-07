Marinella Soldi è la nuova Presidente Rai. Classe 1966, originaria di Figline Valdarno (Firenze), si è trasferita a Londra quando aveva 8 anni. Dopo la laurea alla London School of Economics e il master all’Insead di Fontainebleau, è entrata in McKinsey per passare poi a Mtv Europa come manager. A lungo si è occupata di televisione e attualmente è presidente della Fondazione Vodafone Italia e consigliere indipendente delle società Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo.

A indicarla, il presidente del Consiglio Mario Draghi, quindi la ratifica della nomina da parte del Consiglio d’amministrazione di viale Mazzini e il via libera della Commissione di vigilanza Rai, che ha espresso 29 voti favorevoli, 5 contrari e 3 schede bianche. Presenti 37 membri della bicamerale su 40.

Carlo Fuortes come amministratore delegato

Il Cda Rai ha ratificato anche la nomina di Carlo Fuortes come amministratore delegato della televisione di Stato. Manager ed economista, 61 anni – ricostruisce Roma Sette – Fuortes è dal 2013 sovrintendente della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma e nel corso degli anni è stato a capo di diverse aziende culturali come la Fondazione Musica per Roma, che gestisce l’auditorium Parco della Musica. È stato anche direttore generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.