Manovra, in corso le dichiarazioni di voto al Senato

Al Senato sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sulla manovra. Al termine si terrà la chiama dei senatori. Il via libera finale alla legge di bilancio è previsto intorno alle 14. In Aula è presente il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Le dichiarazioni di voto

L’ultimo atto per l’approvazione della legge di bilancio è in corso al Senato tra le polemiche e i malumori, anche nella stessa maggioranza. Il governo difende a spada tratta una manovra “prudente”, scelta che ha “premiato” e che rappresenta “un valore”, rivendica il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. L’unico rammarico – aggiunge – è “non aver potuto fare di più per la famiglia e i figli”. Ma le tensioni si registrano non tanto sui contenuti quanto sull’impossibilità di toccare il provvedimento, arrivato blindato a Palazzo Madama a una settimana dall’esercizio provvisorio. Il testo va quindi verso il via libera finale con la fiducia e contro la prassi del monocameralismo di fatto si scatena la protesta delle opposizioni insieme a quella del relatore di maggioranza, Guido Quintino Liris di FdI.

Fonte: Ansa