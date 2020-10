Maltempo: forti piogge in Liguria, esondato il Rio Battana

Allerta arancione per il maltempo anche in Piemonte e in Emilia-Romagna. E' invece allerta rossa in Veneto, dove preoccupa il Piave

Il maltempo ha interessato la Liguria per tutta la notte. Un forte temporale ha causato allagamenti in tutta la Regione, compresa Genova. I vigili del fuoco sono stati impegnati anche a rimuovere piccole frane e rami di alberi caduti a causa della forza del vento, che in alcune zone ha raggiunto i 120 km/h.

Esondato il Rio Battana

Allagamenti anche nel Tigullio dove dalle 4 della scorsa notte ha iniziato a piovere con intensità. A Sestri Levante – scrive Ansa – i vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate in un sottopasso. Sotto osservazione il torrente Petronio a Riva Trigoso che a causa della pioggia ha alzato il livello.

Allagamenti a Chiavari mentre a Sestri Levante è esondato il Rio Battana. A Casarza una frazione è isolata a a causa della frana su una strada comunale. La protezione civile regionale insieme ai tecnici comunali sono al lavoro per la rimozione del materiale.

Scuole aperte

Tutta la Liguria è interessata dall’allerta arancione. Stamani alle 6 il Centro operativo comunale di Genova, riunito per l’allerta arancione ha deciso di tenere le scuole aperte. La città è interessata da forti precipitazioni così come sulle autostrade del nodo genovese, a tratti allagate ma senza particolari criticità. Incidente sull’A7, code di 3 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto sull’A10 per veicolo in avaria.

Maltempo in Nord Italia

Allerta arancione anche in Piemonte e in Emilia-Romagna. E’ invece allerta rossa in Veneto, dove preoccupa l’elevata criticità per rischio idrogeologico del Piave pedemontano. Allerta gialla in Calabria e Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana e Valle d’Aosta.

