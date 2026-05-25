“Magnifica humanitas”: la prima enciclica di Leone XIV sfida l’era degli algoritmi

Pubblicata oggi, lunedì 25 maggio, “Magnifica humanitas”, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Il documento è stato firmato lo scorso 15 maggio, in occasione nel 135° anniversario della Rerum novarum di Leone XIII e ne raccoglie idealmente l’eredità, configurandosi come un’enciclica sociale interamente dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.

I contenuti

Articolata in cinque capitoli, un’introduzione e una conclusione, l’enciclica parte dal presupposto che la tecnologia non sia un male in sé, ma avverte che non è mai neutrale: essa assume il volto di chi la progetta, la finanzia e la utilizza. Il Papa lancia un monito cruciale: evitare che la rivoluzione digitale rimanga concentrata nelle mani di pochi oligarchi, alimentando il divario tra inclusi ed esclusi. “Magnifica humanitas – ha sottolineato Andrea Tornielli, direttore del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede – non è un testo analitico sull’intelligenza artificiale, non entra nei dettagli di processi che sono in continua evoluzione. È piuttosto una “summa”, che applica i principi della Dottrina sociale al nostro tempo, che è il tempo dell’IA, consolidando e attualizzando i punti cardine del magistero. È un testo che pone anche fine all’equivoco di quanti, confidando nell’assoluta libertà dei mercati e delle nuove tecnologie, tendono a derubricare come insegnamento opinabile il magistero papale sulla richiesta di un governo umano”. Non un testo, quindi, sull’Intelligenza Artificiale, ma una riflessione sui temi sociali, culturali, economici e politici nell’era della Intelligenza Artificiale.

In cammino con la Chiesa

Il testo affronta in modo sistematico i capisaldi della Dottrina sociale della Chiesa, calandoli nell’era algoritmica. Sul piano della giustizia sociale, Leone XIV chiede un accesso equo alle opportunità digitali, il controllo pubblico dei dati e la tutela dei più fragili, individuando nei migranti il “banco di prova decisivo” della fraternità umana. Spazio anche a un profondo esame di coscienza ecclesiale: il Papa esorta a bonificare le strutture della Chiesa da opacità e disuguaglianze, ascoltando apertamente le vittime di ogni forma di abuso. Nel cuore dell’enciclica emerge la critica al transumanesimo. Per il Pontefice, il limite non è un difetto da eliminare, poiché l’essere umano fiorisce proprio attraverso la finitudine e la fragilità, luoghi in cui maturano la cura e l’apertura all’altro. L’IA, pur potendo simulare l’uomo, è priva di coscienza morale ed empatia; per questo si rende necessario un codice etico condiviso e universale.

IA e bene comune

L’intelligenza artificiale può imitare e simulare l’essere umano, ma rimarrà sempre radicalmente distinta da esso: è priva di coscienza morale, empatia, affettività e spiritualità. Ruota attorno a questo netto spartiacque antropologico il terzo capitolo della prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolato “Tecnica e dominio. La grandezza della persona umana davanti alle promesse dell’IA”, nel quale il Pontefice entra nel vivo della rivoluzione digitale. Il Papa mette in guardia i grandi della Terra e l’opinione pubblica dal rischio del “paradigma tecnocratico” – una deriva già denunciata dal suo predecessore Francesco – in cui ogni scelta politica, economica e sociale viene dettata esclusivamente da freddi parametri di efficienza e profitto. La tecnologia più potente, avverte l’enciclica, non è necessariamente la migliore per il bene comune.

Verso un codice etico globale

Per arginare lo strapotere degli algoritmi, Leone XIV invoca un approccio improntato alla sobrietà e alla vigilanza, delineando una precisa strategia d’azione basata su pilastri istituzionali e sociali. Responsabilità chiara: Massima trasparenza su tutti i passaggi di sviluppo e applicazione dei sistemi di IA. Quadri giuridici adeguati: Politiche e leggi stringenti per regolamentare il settore. Vigilanza indipendente: Organismi terzi che controllino l’operato dei colossi tecnologici. Educazione degli utenti: Percorsi formativi per un uso consapevole del digitale. Il Pontefice sottolinea l’urgenza di un codice etico universale ancorato ai criteri della giustizia sociale. Su questo punto, il monito del Papa è perentorio: “Non serve un’IA più morale se questa morale è decisa da pochi”. L’enciclica, inoltre, non ignora l’impatto ecologico della transizione digitale, ricordando che i server e le nuove tecnologie consumano immense quantità di energia e acqua, aumentando le emissioni di anidride carbonica e danneggiando l’ambiente.

L’appello del Papa

Il cuore politico del capitolo risiede nel forte appello a “disarmare l’IA”. Secondo Leone XIV, è vitale sottrarre lo sviluppo tecnologico alla logica della pura competizione militare, economica e cognitiva. Bisogna rompere l’equivalenza pericolosa tra la potenza tecnica e il diritto di governare i popoli, strappando i dati ai grandi monopoli per impedire che l’umano venga dominato. Un compito che il Papa definisce al contempo etico, tecnico ed ecologico, poiché l’intelligenza artificiale non è più un semplice strumento, ma un ambiente vero e proprio in cui siamo immersi e un potere con cui fare i conti ogni giorno. Il testo riserva infine un ampio spazio alla critica filosofica e teologica del transumanesimo e del postumanesimo, correnti culturali che interpretano il progresso tecnologico come un mezzo per superare i confini biologici della specie. Per Leone XIV, questa visione è un pericoloso miraggio: il limite biologico e cognitivo non è un difetto da eliminare attraverso la macchina, ma una dimensione costitutiva e preziosa della persona. «L’essere umano – scrive con forza il Pontefice – non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite». È proprio nella fragilità e nella finitudine umana, conclude l’enciclica, che nascono e maturano i sentimenti più nobili: la relazione con il prossimo, la cura dell’altro e l’apertura verso Dio. Sul piano del lavoro, l’appello è a non cedere alla disoccupazione in nome del profitto, mentre la famiglia viene ribadita come “bene sociale primario” da proteggere. L’ultimo capitolo è un forte attacco alla “cultura della potenza” e alla Realpolitik bellica. Leone XIV chiede il superamento della teoria della “guerra giusta” e condanna fermamente l’uso delle armi autonome guidate dall’IA: “Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile“. La risposta dei cristiani deve essere l’edificazione della “civiltà dell’amore” attraverso il dialogo, il negoziato e il fermo rifiuto di usare il nome di Dio per legittimare la violenza.