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“Magnifica humanitas”: la prima enciclica di Leone XIV sfida l’era degli algoritmi

Leone XIV pubblica "Magnifica humanitas": un forte appello globale per un codice etico sull'intelligenza artificiale, la tutela del lavoro e il superamento della "guerra giusta"

Di Francesco Vitale
Leone XIV firma la sua prima enciclica "Magnifica Humanitas". Foto Vatican Media

Pubblicata oggi, lunedì 25 maggio, “Magnifica humanitas”, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Il documento è stato firmato lo scorso 15 maggio, in occasione nel 135° anniversario della Rerum novarum di Leone XIII e ne raccoglie idealmente l’eredità, configurandosi come un’enciclica sociale interamente dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.

I contenuti

Articolata in cinque capitoli, un’introduzione e una conclusione, l’enciclica parte dal presupposto che la tecnologia non sia un male in sé, ma avverte che non è mai neutrale: essa assume il volto di chi la progetta, la finanzia e la utilizza. Il Papa lancia un monito cruciale: evitare che la rivoluzione digitale rimanga concentrata nelle mani di pochi oligarchi, alimentando il divario tra inclusi ed esclusi. “Magnifica humanitas – ha sottolineato Andrea Tornielli, direttore del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede – non è un testo analitico sull’intelligenza artificiale, non entra nei dettagli di processi che sono in continua evoluzione. È piuttosto una “summa”, che applica i principi della Dottrina sociale al nostro tempo, che è il tempo dell’IA, consolidando e attualizzando i punti cardine del magistero. È un testo che pone anche fine all’equivoco di quanti, confidando nell’assoluta libertà dei mercati e delle nuove tecnologie, tendono a derubricare come insegnamento opinabile il magistero papale sulla richiesta di un governo umano”. Non un testo, quindi, sull’Intelligenza Artificiale, ma una riflessione sui temi sociali, culturali, economici e politici nell’era della Intelligenza Artificiale.

In cammino con la Chiesa

Il testo affronta in modo sistematico i capisaldi della Dottrina sociale della Chiesa, calandoli nell’era algoritmica. Sul piano della giustizia sociale, Leone XIV chiede un accesso equo alle opportunità digitali, il controllo pubblico dei dati e la tutela dei più fragili, individuando nei migranti il “banco di prova decisivo” della fraternità umana. Spazio anche a un profondo esame di coscienza ecclesiale: il Papa esorta a bonificare le strutture della Chiesa da opacità e disuguaglianze, ascoltando apertamente le vittime di ogni forma di abuso. Nel cuore dell’enciclica emerge la critica al transumanesimo. Per il Pontefice, il limite non è un difetto da eliminare, poiché l’essere umano fiorisce proprio attraverso la finitudine e la fragilità, luoghi in cui maturano la cura e l’apertura all’altro. L’IA, pur potendo simulare l’uomo, è priva di coscienza morale ed empatia; per questo si rende necessario un codice etico condiviso e universale.

IA e bene comune

L’intelligenza artificiale può imitare e simulare l’essere umano, ma rimarrà sempre radicalmente distinta da esso: è priva di coscienza morale, empatia, affettività e spiritualità. Ruota attorno a questo netto spartiacque antropologico il terzo capitolo della prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolato “Tecnica e dominio. La grandezza della persona umana davanti alle promesse dell’IA”, nel quale il Pontefice entra nel vivo della rivoluzione digitale. Il Papa mette in guardia i grandi della Terra e l’opinione pubblica dal rischio del “paradigma tecnocratico” – una deriva già denunciata dal suo predecessore Francesco – in cui ogni scelta politica, economica e sociale viene dettata esclusivamente da freddi parametri di efficienza e profitto. La tecnologia più potente, avverte l’enciclica, non è necessariamente la migliore per il bene comune.

Verso un codice etico globale

Per arginare lo strapotere degli algoritmi, Leone XIV invoca un approccio improntato alla sobrietà e alla vigilanza, delineando una precisa strategia d’azione basata su pilastri istituzionali e sociali. Responsabilità chiara: Massima trasparenza su tutti i passaggi di sviluppo e applicazione dei sistemi di IA. Quadri giuridici adeguati: Politiche e leggi stringenti per regolamentare il settore. Vigilanza indipendente: Organismi terzi che controllino l’operato dei colossi tecnologici. Educazione degli utenti: Percorsi formativi per un uso consapevole del digitale. Il Pontefice sottolinea l’urgenza di un codice etico universale ancorato ai criteri della giustizia sociale. Su questo punto, il monito del Papa è perentorio: “Non serve un’IA più morale se questa morale è decisa da pochi”. L’enciclica, inoltre, non ignora l’impatto ecologico della transizione digitale, ricordando che i server e le nuove tecnologie consumano immense quantità di energia e acqua, aumentando le emissioni di anidride carbonica e danneggiando l’ambiente.

L’appello del Papa

Il cuore politico del capitolo risiede nel forte appello a “disarmare l’IA”. Secondo Leone XIV, è vitale sottrarre lo sviluppo tecnologico alla logica della pura competizione militare, economica e cognitiva. Bisogna rompere l’equivalenza pericolosa tra la potenza tecnica e il diritto di governare i popoli, strappando i dati ai grandi monopoli per impedire che l’umano venga dominato. Un compito che il Papa definisce al contempo etico, tecnico ed ecologico, poiché l’intelligenza artificiale non è più un semplice strumento, ma un ambiente vero e proprio in cui siamo immersi e un potere con cui fare i conti ogni giorno. Il testo riserva infine un ampio spazio alla critica filosofica e teologica del transumanesimo e del postumanesimo, correnti culturali che interpretano il progresso tecnologico come un mezzo per superare i confini biologici della specie. Per Leone XIV, questa visione è un pericoloso miraggio: il limite biologico e cognitivo non è un difetto da eliminare attraverso la macchina, ma una dimensione costitutiva e preziosa della persona. «L’essere umano – scrive con forza il Pontefice – non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite». È proprio nella fragilità e nella finitudine umana, conclude l’enciclica, che nascono e maturano i sentimenti più nobili: la relazione con il prossimo, la cura dell’altro e l’apertura verso Dio. Sul piano del lavoro, l’appello è a non cedere alla disoccupazione in nome del profitto, mentre la famiglia viene ribadita come “bene sociale primario” da proteggere. L’ultimo capitolo è un forte attacco alla “cultura della potenza” e alla Realpolitik bellica. Leone XIV chiede il superamento della teoria della “guerra giusta” e condanna fermamente l’uso delle armi autonome guidate dall’IA: “Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile“. La risposta dei cristiani deve essere l’edificazione della “civiltà dell’amore” attraverso il dialogo, il negoziato e il fermo rifiuto di usare il nome di Dio per legittimare la violenza.

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