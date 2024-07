Machado: “Abbiamo raccolto più del 73% dei voti”

La leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, nel corso di una conferenza stampa ha dichiarato che, secondo le prove raccolte, Edmundo Gonzales, ha raccolto più del 73% dei voti. Nella serata di ieri, a Caracas, si sono verificati i primi scontri con la polizia.

Le dichiarazioni

“Abbiamo grandiose informazioni da condividere. Voglio dire a tutti i venezuelani e democratici del mondo che abbiamo già il modo per provare la verità”. Lo ha affermato la leader dell’opposizione, Maria Corina Machado, in una conferenza stampa congiunta con l’ambasciatore Edmundo Gonzalez Urrutia, portabandiera della Piattaforma unitaria democratica alle elezioni che si sono tenute domenica in Venezuela. Machado parla per la prima volta da quando è stata ufficialmente indagata per frode elettorale. “Abbiamo raccolto più del 73% dei voti, e il nostro presidente eletto è Edmundo Gonzalez” ha aggiunto

Gli scontri

Si registrano i primi scontri tra polizia e manifestanti nel centro di Caracas, in Venezuela, nel quadro delle proteste dell’opposizione contro la proclamazione della vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali di domenica. Le prime immagini degli scontri – trasmesse da un’equipe dell’emittente all news argentina ‘Todo Noticias’ – mostrano agenti della polizia di Caracas in tenuta anti sommossa lanciare lacrimogeni ed esplodere colpi con pallottole di gomma per disperdere la protesta.

Fonte: Ansa