Luigina Di Liegro: “Felice per le parole del Papa, don Luigi continuerà a essere una luce”

La nipote di don Luigi Di Liegro, Luigina Di Liegro, segretaria generale della Fondazione che ne porta il nome, ha espresso la propria felicità per l’annuncio di Papa Leone dell’avvio dell’inchiesta sulle virtù e sulla fama di santità che potrebbe portare alla beatificazione di Di Liegro, fondatore della Caritas di Roma. “Mi dà grande gioia sapere che don Luigi continuerà ad essere una luce, un punto di riferimento per la diocesi di Roma”, ha detto a margine dell’assemblea diocesana nella Basilica di San Giovanni in Laterano.

Le parole di Luigina Di Liegro

“Sono felice, con grande gioia ho ascoltato il Papa oggi, nella basilica di San Giovanni, con la diocesi di Roma. Mi dà grande gioia sapere che don Luigi continuerà ad essere una luce, un punto di riferimento per la diocesi di Roma, la diocesi del Papa, alla quale don Luigi ha voluto molto bene e per cui ha speso la vita”. Così Luigina Di Liegro, la nipote del sacerdote romano che fondò la Caritas diocesana, ha commentato, a margine dell’assemblea con il Papa a San Giovanni in Laterano, la decisione del Pontefice di dare il suo via libera all’inchiesta sulle virtù e sulla fama di santità che potrebbe portare alla beatificazione di Di Liegro.

La biografia di “don Luigi”

A Roma era solo “don Luigi”: attraversava la città in lungo e largo per portare sollievo agli ultimi della capitale e per questo aveva fondato la Caritas di Roma. Accanto ai poveri, i migranti, e anche i malati di Aids, don Di Liegro è il sacerdote che ha dato una svolta all’attività caritativa in una città dove hanno sempre convissuto le situazioni più diverse. Ora don Luigi Di Liegro potrebbe diventare santo. L’annuncio, a sorpresa, è arrivato da Papa Leone XIV che ha aperto, a San Giovanni in Laterano, l’assemblea della diocesi di Roma. “Ho approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di don Luigi Di Liegro, presbitero di questa Chiesa, morto il 12 ottobre 1997. Il dono che egli fa al nostro cammino non sta anzitutto nelle opere che ha fatto: Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto ‘vedere’. Nel 1969 commissionò un’indagine sulla religiosità dei romani, perché aveva imparato che non c’è incarnazione del messaggio senza ascolto della realtà”, ha sottolineato Papa Leone. L’assemblea in Laterano ha accolto con un lungo applauso le parole del Pontefice su Di Liegro. Era nato a Gaeta il 16 ottobre 1928 e fu ordinato sacerdote nel 1953. Nel 1972 assunse l’incarico di direttore del Centro pastorale diocesano per l’animazione della comunità cristiana e i servizi sociali, una prospettiva dalla quale – durante lo storico Convegno sui “Mali di Roma” del 1974 – poté mettere a fuoco povertà, emarginazione e problemi sociali della Capitale. Pochi anni dopo, nel 1979 nacque la Caritas diocesana di Roma, e Di Liegro ne fu il primo direttore, incarico che mantenne fino alla morte, avvenuta a Milano il 12 ottobre 1997. A Roma l’ostello e la mensa serale di via Marsala, dietro la stazione Termini, portano ancora oggi il suo nome. Nel 2025 le sue spoglie – ricordano i media vaticani – sono state traslate dal Verano alla Basilica dei Santi XII Apostoli. Ai suoi funerali, officiati dall’allora cardinale vicario Camillo Ruini, c’erano innanzitutto i poveri della città ma anche il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, il presidente del Consiglio Romano Prodi, tanti ministri e politici.

Fonte Ansa