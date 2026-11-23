Più coraggio e più risorse da investire nelle politiche sociali mirate alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, per mettere al centro i loro bisogni e i loro percorsi per l’autonomia e l’inclusione. L’esortazione all’Europa è arrivata dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, durante riunione informale dei Ministri per le Pari Opportunità, ospitata dall’Irlanda, in cui ha ha illustrato il cammino iniziato dall’Italia con la riforma sulla disabilità, centrato sul Progetto di Vita individuale. Locatelli ha sottolineato come il lavoro sia “uno degli strumenti più importanti per garantire qualità della vita, dignità e autonomia”, invitando a superare la logica dell’assistenza per passare a quella dell’investimento sulle capacità e sui talenti della persona.

Il summit

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato alla riunione informale dei Ministri per le Pari Opportunità, ospitata dall’Irlanda a Tralee, nella contea di Kerry, nell’ambito della Presidenza irlandese del Consiglio dell’Ue, portando il contributo dell’Italia sul tema dei diritti, dell’inclusione e della piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale e lavorativa. Nel corso del suo intervento, il Ministro ha ringraziato il Governo irlandese per l’accoglienza e ha sottolineato l’importanza dell’incontro come occasione “per rafforzare l’impegno comune dei Paesi europei e promuovere un autentico cambiamento culturale”.

La riforma sulla disabilità dell’Italia

“In Italia – ha detto Locatelli – è in corso una riforma epocale della disabilità, ispirata alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Abbiamo iniziato a superare la frammentazione tra risposte sociali e sanitarie, mettendo al centro la persona, con i suoi desideri, le sue aspirazioni e le sue potenzialità, e non soltanto la sua diagnosi. Il cuore della riforma è il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, uno strumento fondamentale per garantire a ogni persona la possibilità di costruire il proprio futuro”. “Dobbiamo investire sempre di più per rendere realmente accessibili e fruibili ospedali, scuole, uffici e trasporti – ha sottolineato -, superando non soltanto le barriere fisiche e sensoriali, ma anche quelle burocratiche e culturali”. Nel suo intervento, Locatelli ha ricordato anche il percorso di cambiamento culturale e normativo avviato in Italia, a partire dalla sostituzione, in tutte le leggi ordinarie, del termine “handicappato” con “persona con disabilità”, fino al lavoro per la modifica della Costituzione, che ha ottenuto il primo voto unanime al Senato.

Il lavoro per l’autonomia

Tra le priorità indicate dal Ministro, particolare attenzione è stata riservata al tema del lavoro. “Il lavoro è uno degli strumenti più importanti per garantire qualità della vita, dignità e autonomia. Sono ancora troppo poche le persone con disabilità che lavorano e, in particolare, le persone con disabilità intellettive e relazionali continuano a incontrare ostacoli e discriminazioni. Dobbiamo superare definitivamente una logica esclusivamente assistenziale e passare dalla logica del costo a quella dell’investimento, valorizzando le capacità e i talenti di ogni persona”.

Coraggio e risorse

Il Ministro ha, infine, richiamato la responsabilità condivisa dei Paesi europei nel promuovere “politiche sempre più coraggiose e concrete per la tutela dei diritti e la qualità della vita delle persone”. “Servono coraggio, determinazione e la capacità di compiere scelte politiche giuste – ha concluso Locatelli-. Credo nella nostra Europa, ma credo anche serva più coraggio. Il coraggio di investire sui temi del sociale, delle Persone con disabilità, per le famiglie e per i servizi. Non bastano direttive e pareri, servono anche più risorse per i nostri Paesi, maggiore flessibilità di bilancio e margine di manovra per allocare risorse a sostegno delle politiche sociali e per le persone. Al team Europe il coraggio non manca. Insieme possiamo spingere per un’Europa sempre più attenta alle persone, con politiche mirate a supporto dei nostri Paesi per dare priorità in tutte le agende a queste tematiche, perché al primo posto devono esserci le Persone. Sempre”.