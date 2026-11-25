Un invito a non lasciare sola nessuna vittima di abusi e ricatti, con un’attenzione particolare alle donne con disabilità, spesso ostacolate da barriere fisiche, culturali e comunicative nell’accesso alla denuncia e ai servizi di protezione. Questo l’appello del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un richiamo alla responsabilità collettiva, alla prevenzione e al lavoro di rete tra istituzioni, associazioni e territorio, accompagnato dal ringraziamento a operatrici, volontari e Forze dell’Ordine impegnati quotidianamente nei percorsi di uscita dalla violenza

La dichiarazione

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è un’occasione importante per ribadire con forza che nessuna donna deve essere lasciata sola. Il mio pensiero va a tutte le donne che vivono situazioni di violenza, paura e ricatto, spesso nel silenzio e nella difficoltà di chiedere aiuto. Penso in particolare alle donne con disabilità, che troppo spesso incontrano ostacoli ancora maggiori nel denunciare, nell’essere ascoltate e nell’accedere ai servizi di protezione e sostegno. Dobbiamo continuare a lavorare per abbattere tutte le barriere, non solo fisiche, ma anche culturali e comunicative, investendo nella prevenzione, nell’informazione e nella formazione, per garantire a ogni donna la possibilità di vivere libera, scegliere e costruire il proprio futuro. È fondamentale rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni, associazioni, servizi e territori, con un’attenzione particolare alle situazioni di maggiore fragilità. Grazie a tutte le operatrici, ai volontari, alle Forze dell’Ordine e a chi ogni giorno si impegna per accogliere, ascoltare, proteggere e accompagnare le donne nei percorsi di uscita dalla violenza.

Il rispetto, la dignità e la libertà di ogni donna devono essere sempre al primo posto. Contrastare la violenza è una responsabilità che riguarda tutti noi, ogni giorno dell’anno

Fonte Facebook Alessandra Locatelli