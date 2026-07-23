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Locatelli: “Lavoro fondamento dell’autonomia, 25 milioni per giovani con disabilità”

La Conferenza unificata ha dato parere favorevole allo stanziamento di 25 milioni per le assunzioni dei giovani con disabilità, rende noto il ministro Alessandra Locatelli

Di redazione
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Il Ministro Alessandro Locatelli - foto Imagoeconomica

La Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole alla misura che prevede lo stanziamento di 25 milioni destinati agli enti del Terzo settore per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani con disabilità fino a 35, ha fatto sapere il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. “La misura replica il successo del precedente fondo istituito nel 2023 e aumenta le risorse a disposizione. Il cambiamento è iniziato e continuiamo sempre a sostenerlo”, ha aggiunto.

L’inclusione lavorativa

“Il tema del lavoro è un perno fondamentale sul quale investire per cambiare sguardo e garantire a tutti maggiore autonomia e una vita indipendente. Abbiamo deciso di continuare ad investire sulle capacità e sui talenti in particolare dei giovani con disabilità fino ai 35 anni. La misura, su cui oggi la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole, stanzia 25 milioni di euro destinati agli enti del Terzo settore per le assunzioni a tempo indeterminato”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

L’incremento delle risorse

“Per garantire alle nostre comunità di essere più coese e al nostro Paese di poter crescere – aggiunge- non possiamo lasciare nessuno indietro. La misura replica il successo del precedente fondo istituito nel 2023 e aumenta le risorse a disposizione. Il cambiamento è iniziato e continuiamo sempre a sostenerlo”.

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